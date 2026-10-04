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България без двама титуляри за гостуването на Люксембург

04 октомври 2026, 12:51 часа 774 прочитания 0 коментара

Групата на българския национален отбор по футбол за гостуването на Люксембург на 6 октомври - четвърти мач от група С/4 на Лигата на нациите и за двата тима, намаля с двама футболисти заради наказания. Временният национален селекционер на "лъвовете" Атанас Рибарски ще бъде лишен от защитника Димитър Велковски и крилото Лукас Петков, след като и двамата получиха жълти картони при поражението с 0:3 от Исландия. И за Велковски, и за Петков това са картони под номер 2 в трите срещи до тук и това автоматично ги лишава от права за по един мач.

Лукас Петков ще пътува с отбора за Люксембург

Картонът на Петков беше още в 10-ата минута, като специално на тази ситуация Рибарски обърна внимание на пресконференцията след срещата в Рейкявик. "Той играе на много високо ниво и няма ние да му казваме кога да си изкарва картони. При него имаше натрупана умора и от това излезе и картона му, затова и беше заменен", обясни специалистът за играча на германския елитен Елферсберг, който днес записа 13-ата си среща с българския национален отбор. Лукас Петков ще пътува утре с българския тим за Люксембург и оттам ще се прибере за Германия, където играе.

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Лукас Петков

Димитър Велковски е първи по чисти шпагати

31-годишният защитник на Арда Кърджали Димитър Велковски беше санкциониран в 27-ата минута, а първото му официално предупреждение дойде в мача с Естония. Интересното е, че Велковски води в статистиката на българския тим по два показателя. Той е човекът с най-много дълги точни подавания - 3.7 средно за 90 минути, а също така е на първо място по чисти шпагати - 3.3 средно за 90 минути.

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Национален отбор по футбол Лига на нациите Лукас Петков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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