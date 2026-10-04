Джанлоренцо Бленджини дебютира с успех на клубно ниво

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини дебютира с победа в първия си официален мач начело на Нумия Веро Волей Милано. Италианският специалист подписа нов договоор с Българската федерация по волейбол, като стана ясно, че едно от условията отношениета между него и БФВ да бъдат удължени е било именно той да може да поеме клубен отбор усуредно с националния на България.

Нумия Веро Волей постигна чиста победа

В среща от първия кръг на италианския шампионат при жените Нумия Веро Волей се наложи с 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) у дома над Адзура Волей Флоренция за малко повече от час и половина. Най-резултатна за успеха, дошъл пред близо 4500 зрители, стана Паола Егону с 27 точки. Във втория кръг в първенство отборът от Милано гостува на Мачерата на 11 октомври. Джанлоренцо Бленджини застана начело на националния отбор на България през 2024 г. Безспорно най-голямото му постижение е сребърният медал от Световното първенство във Филипините през 2025 г.

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България през 2026 г.

А през 2026 г. България участва в два турнира. Във волейболната лига на наците "лъвовете" завършиха на осмо място, но това не им осигури място на 1/4-финалите, тъй като последният Китай имаше гарантирано място там и само отборите до седмата позиция продължиха към елиминациите. А в най-важното събитие за тази година - съдомакинското за България Европейско първенство по волейбол, възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини отпаднаха на 1/8-финал от Германия след загуба с 2:3. Новият договор на италианския специалист е до 2028 г., а основната му цел е класиране на Олимпийксите игри в Лос Анджелис.

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