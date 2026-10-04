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Бруно Фернандеш: "Говорих с Кристиано Роналдо, той е най-великият"

04 октомври 2026, 12:05 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бруно Фернандеш: "Говорих с Кристиано Роналдо, той е най-великият"

В настоящата пауза за националните отбори се разигра един от най-големите скандали във футбола в последно време. Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия, след като треньорът Жорже Жезус не го пусна в игра в мача на "мореплавателите" срещу Норвегия в Лигата на нациите. Много футболисти и лица, свързани с футбола изказаха мнението си по въпроса. А капитанът на "селесао" в отсъствието на Роналдо - Бруно Фернаднеш заяви, че важното е, че Кристиано остава най-великият символ на Португалия.

Бруно Фернандеш: "Той заема специално място"

Ето какво каза Бруно Фернандеш: "Относно Кристиано, говорих с него и това, което му казах, ще повторя и тук: най-важното е, независимо какво ще се случи, Кристиано Роналдо никога няма да престане да бъде най-великият символ на нашия национален отбор, на нашия футбол и на нашата страна, благодарение на всичко, което е постигнал не само в Португалия, но и по целия свят.

Той заема специално място не само сред най-великите играчи на всички времена, но и в сърцата на всички португалци. И най-важното тук е да спрем да делим хората на страни - в националния отбор няма никакво разделение, той е обединен и такъв ще си остане, въпреки шума, който може да идва отвън. Всички семейства трябва да решават своите въпроси зад затворени врати, и аз смятам, че националният отбор трябва да функционира именно така.

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Бруно Фернандеш

"Прекарвахме много време в стаята на играчите"

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Най-важното е всичко това да приключи добре и за двете страни. Ние не се намесваме в ситуацията, въпреки че знаем какво говорите и виждаме какво се случва. Прекарвахме много време в стаята на играчите, играейки карти, и стоим встрани от тази полемика. Но моля страната да не се разделя, хората да не заемат една или друга страна, а да уважават всички. При това Кристиано беше и остава най-великият символ на нашия национален отбор, той заслужава уважението на всички, независимо дали някой го харесва повече или по-малко".

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Лига на нациите Бруно Фернандеш
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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