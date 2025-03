Официално: Росен Желязков е поканен и ще участва в срещата за Украйна в Париж

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Среща за мира и сигурността за Украйна, която ще се проведе в четвъртък, 27 март, в Париж, Франция. Това съобщиха от Министерски съвет. България е получила покана от Елисейския дворец за участие в утрешната среща, като домакин на форума е френският президент Еманюел Макрон.

В Париж вече е украинският президент Володимир Зеленски - а утре ще има разговори във формата на "коалицията на желаещите":

🇺🇦🇫🇷 Zelensky arrived in France for talks with Macron in Paris today, his spokesman Nykyforov confirms. Tomorrow, he will attend the "Coalition of the Willing" summit—bringing together nations committed to supporting Ukraine. pic.twitter.com/VEH58euquE