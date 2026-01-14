"Огромната лъжа приключва": ПП-ДБ призова България спре да чака "големия брат"

България навлиза в нов и решаващ етап от своето развитие, заяви бившият министър-председател Николай Денков, който прочете декларация от парламентарната трибуна от името на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България". По думите му страната е изправена пред исторически момент, белязан както от влизането в еврозоната, така и от категоричния обществен отпор срещу корупционния и репресивен модел на управление.

Според формацията именно сега стои въпросът дали България ще се възползва от тази възможност, за да утвърди европейските ценности на свобода, демокрация и справедливост, или ще продължи да обслужва интересите на ограничен кръг хора. Денков подчерта, че до края на мандата на парламента има няколко неотложни задачи, сред които подготовката на честни избори с промени в Изборния кодекс, въвеждане на 100% машинно гласуване и засилен граждански контрол, както и незабавно отстраняване на главния прокурор.

От ПП–ДБ настояват, че това е само първата стъпка и че страната има нужда от ясно формулирана национална цел, която да обедини обществото в следващите години. Според коалицията тази цел е изграждането на богата, справедлива и европейска България, която да бъде пример в региона и в рамките на Европейския съюз.

Приоритетите

В декларацията бе представен и набор от конкретни приоритети. Сред тях са дълбока съдебна реформа с пълна прозрачност и отчетност на магистратите, санкции за злоупотреби и етични нарушения, както и ограничаване на практиката за продължително задържане на неосъдени лица. Предлага се и промяна във финансовата отговорност при осъдителни решения срещу държавата в Страсбург, така че грешките в съдебната система да имат реални последици.

Икономическите мерки, заложени в позицията на ПП–ДБ, включват инвестиции в високите технологии, ускорено развитие на транспортната инфраструктура, драстично намаляване на административната тежест и редуциране на броя на министерствата. Коалицията се обявява за запазване на ниските данъци, строга финансова дисциплина и ограничаване на бюджетния дефицит.

Акцент бе поставен и върху образованието, като се настоява за пълна промяна в методите на преподаване, персонализирано обучение с помощта на изкуствен интелект и разширяване на извънкласните дейности, достъпни за всички деца. В социалната сфера се предлагат по-високи данъчни облекчения за семейства с деца, ръст на пенсиите по Швейцарското правило и по-строго насочване на социалната помощ към реално нуждаещите се.

В частта за здравеопазването формацията настоява за достойно заплащане на медицинските специалисти, равен достъп до лечение в цялата страна, ограничаване на фиктивните хоспитализации и изграждане на Национална детска болница. В областта на сигурността ПП–ДБ подкрепя модернизацията на армията, по-добри условия за военнослужещите и пълна интеграция в структурите на НАТО и европейската отбрана.

"Да не чакаме "голям брат"

В заключение Николай Денков заяви, че внушението, че България е малка и зависима държава без собствен глас, е мит, поддържан в продължение на десетилетия в услуга на чужди интереси. Според него страната трябва да отстоява ясни и твърди позиции във външната политика, които да защитават националния интерес и едновременно с това да укрепват Европейския съюз.

"Накрая, нека да напомня, че вече 80 г. ни обясняват как в международен план нищо не зависи от нас. Че България е малка и бедна страна, която има нужда от „голям брат“ да я води. Това е една огромна лъжа, която обслужва чужди интереси. Време е да изявим ясни и твърди позиции в областта на външната политика, които защитават нашите български интереси – по начин, който прави по-силни едновременно и България и Европейският съюз. Това е залогът за нашата сигурност и международни успехи занапред", каза той.