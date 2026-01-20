Оправданията на Борисов - за падането от власт, машинното гласуване и съдебната реформа

По принцип електоратът на ПП и ДБ, на "Възраждане", на "Величие", на МЕЧ, ако щете, на Румен Радев, всички съумяха да се обединят в едно срещу правителството и затова бяха големи протестите, последният беше най-голям. И ние го отчетохме незабавно. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в пространно интервю на Галя Прокопиева и Ивайло Станчев пред вестник „Капитал“. „Ние, нито един министър или премиерът на ГЕРБ, нито един член на ГЕРБ или депутат, не сме се държали арогантно. Нито сме ползвали репресия. Но понесохме всичко, защото когато си в една кошница с всички останали, естествено, че и твоите яйца се чупят“, категоричен бе той.

„Нямахме време да напишем истински коалиционен договор. Спомнете си, върнете се една година назад, толкова много искаха всички да направим правителство. Спомням си тогава европейските посланици заедно с атлантическите ни събираха, караха, слушаха и успях да конструирам нещо с ИТН, БСП и с АПС. Толкова искахме да имаме правителство. Хората го искаха, самите граждани. И каквото трябваше, направихме. Свърших си моята работа“, обясни той относно кабинета „Желязков“.

Борисов бе категоричен, че е била премината границата на елементарното възпитание. „С такива обиди в парламента, боклуци, мръшляци. Аз от първия ред се преместих на последния, защото като слушам "Възраждане" и ПП какво си подмятат, какви епитети, не мога да ги кажа пред камера“, обясни той. „Помните и един ваш герой обясняваше как ме е пипал по ушичките. Това лидери на демократите ли са? Положителен герой няма. И двете страни се държаха вулгарно“, заяви Борисов. „Въпросът не е каквото повикало, такова се обадило, просто аз имам по-голям опит“, обясни още лидерът на ГЕРБ.

Още: Лошо свърши, като бой на сватба накрая

Той бе категоричен, че не е бил правилен начинът, по който са се приемали закони в парламента преди оставката на кабинета. „Не съм бил там, направили са го. И затова си понесох пасивите – докато можеше и докато имаше смисъл да ги понасям. Бях им обещал на колегите в Европейския съвет, че ще удържим и няма да ги изложа България да се срути и още на 1 януари да дръпнем назад еврозоната. И не го направихме“, категоричен е той.

Борисов взе отношение и по въпроса с дебата как да се гласува на изборите – с машини или на хартия. „Това, което ще се случи накрая, е да са сегашните машини и хартия и да се приеме евентуално за по-нататък сканиращите. Всъщност целият проблем на избирателния процес е в секциите. В комисия думите машинно гласуване вече са задраскани, на първо четене. Тоест отпадна машинното гласуване. И започнаха да се задраскват втория печат, контроли върху това как ще се упражнява вотът на хартия. Нека да влезе в зала и ще се реши проблемът. Аз, когато давах оставка, когато уведомих колегите от другите партии, че се оттегляме от правителството, остана, че това, което сме поели като ангажимент през тази една година, ще си го изпълним. За Изборния кодекс съм обещал на Тошко Йорданов от първия ден на правителството“, каза той.

„За Изборния кодекс нямаме никаква договорка с "Ново начало". Нула. От първия ден ИТН са ми обещали да ме подкрепят за еврозоната и Плана за възстановяване, но аз да ги подкрепя за Изборния кодекс – за машинно гласуване, 100% машинно гласуване, със сканиращи устройства“, каза той.

На обвинението, че на практика се задрасква машинното гласуване от кодекса, Борисов попита: „А кое е машинно гласуване, сега да спорим. Аз не съм говорил ала-бала с президента, както говореше Асен Василев. Не съм записван от Радостин Василев. Хайде сега да не излизаме пак ние виновни, а те готини. Това, че се компрометираха тези машини, е, че са на частна фирма“, каза той.

Още: Борисов с първа реакция след оставката на президента (ВИДЕО)

Борисов очерта и основните проблеми с машините според него. „Проблемът с машините е, че, първо, дават дефекти, второ, ние не знаем с този софтуер те какво правят“, каза той и допълни, че лично той не им вярва.

Той бе категоричен, че от ГЕРБ ще поискат машинното гласуване да остане паралелно с хартиените бюлетини. „Даже аз онзи ден им казах. Забравете, че ще остане само хартия. Ние такова нещо не сме казали. Казахме, ще подкрепихме машини друг тип“, обясни той. „Неслучайно всички експерти по тази тема са категорични, че е хубаво да останат и тези машини, и хартията. Защото сигурно има проблеми със софтуера, които са правили колегите“, добави Борисов.

„Едната част от обществото категорично не вярва на машините. Нека да гласува с хартии и бюлетини. Другата, която им вярва на машините, да се опитаме и така да ги поставим под някакъв мониторинг, за да не си мислим, че лъжат. И за едните, и за другите това е полезно“, заяви той.

За правосъдието

Борисов взе отношение и по темата с правосъдната система и ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. „Пак се връщаме на това, което казах за протеста. Тази безскрупулност. Спокойно можеше да отидат, да му предявят обвинение, да го задържат, да го пуснат след 24 часа, ако са искали нещо да проверяват. Нищо не налагаше подобни груби действия. Затова съм бил против. Аз не мога да знам той дали е нарушавал или не. Но начинът, по който се направи, изглеждаше по този начин. И понеже тези болшевики от ПП и ДП ме вкараха в ареста, те никога повече не могат да разчитат на мен. Знаете ли, че тогава пред ареста и пред къщата ми имаше заря? За тези хора ли ще ми говорите вие да правя реформи“, попита той.

Още: Силна България или по Орбанов модел: Асен Василев пита Радев каква страна иска

Лидерът на ГЕРБ разказа как са се водили разговорите в „сглобката“ с ПП-ДП преди две години. „Тогава се събрахме. Направихме сглобката, с ПП-ДБ и ГЕРБ. И тогава ми сервираха, че ще има съдебна реформа. След това седнах с Христо (Иванов) и му казах: виж, аз тази тема не я разбирам какво искате да правите. Има много тънкости - ВСС, прокурорски колегии, съдийски колегии. И искаш ли да се разберем така? Аз подкрепям всичко, което кажете по съдебна реформа. Те с Пеевски започнаха да работят по съдебната реформа. Правосъдният министър Петър Славов го предложи Пеевски. Христо Иванов първо не искаше, после вика, добре, айде. И те започнаха да се събират всеки ден. Аз изпратих Деси Атанасова и Радо Чолаков. На Радев бяха всички шефове на служби. Аз им казах, няма да дам да се местят. Не само ДАНС. Никой няма да дам да се смени. Защото на Радев по-много имам вяра отколкото на Бойко Рашков и на ПП-ДБ. И тогава се гласува конституционната реформа. И аз подкрепях всичко от А до Я на Христо Иванов, за да ми е чисто с тая част на обществото, да не могат така да ми задават въпроси. После се оказа, че някои неща са калпави, други сигурно добри. И се озовахме сега в тази ситуация. Тази сглобка трябваше да кара 10 години. Никой не правеше сметка, че ще се разтури в един момент“, заяви той.

Още: Асен Василев: Единствените честни избори у нас са били с машини

Борисов бе категоричен, че няма хора, с които да бъде направена съдебна реформа. „Как да се доверя на ПП и ДБ за техни кандидати? Като знам какво правят и какво говорят? Как да се доверя дори и на ДПС за тях? Вие не помните ли Гешев, като даде и изсипа в парламента една количка с всичко, където на някого беше щукнало да напише за мен? И всички ходиха да четат. Накрая излезе Лена и вика "няма нищо за Бойко". Атанасов излезе, каза същото. Отговарям на тези, които казват, че Пеевски ме държал с нещо. С нищо, което да ме прави уязвим. Ако в нещо работим или гласуваме заедно, то е само когато е в обществен интерес“, увери той.

„ГЕРБ няма ангажимент към никой. Тези хора, ако те са водещи, по начина, по който разсъждават, и с неистовото желание такива като Бойко Рашков да бъдат назначени, мнозинство няма как да се случи с нас. Ако искат с други, да го направят“, каза той по повод бъдещо правителство.

Още: Изкуква и се прибира: Борисов за изявите на президента, иска ГЕРБ да бъдат готини (ВИДЕО)

„Те не заслужават да бъдат водещи. Те доказаха, че когато еднолично имаха властта да управляват, си пиеха шампанско и арестуваха включително пиара на ГЕРБ. Кирил Петков се извиняваше по цял ден. И аз загърбих всичко само за да е мир. Само за да върви държавата напред. Мога пак да го направя. Но то зависи от няколко страни и какви са отзад тъмните намерения на тези хора. Има ли ги, няма ли ги? Ще видим след изборите“, добави Борисов.

За Пеевски

„Пеевски сам си взе властта в партията. Защото аз, говорех и с Доган, и с него..“, обясни Борисов. Той бе категоричен, че въпросът, че лидерът на ДПС-Ново начало управлява държавата е преекспониран. „Аз считам, че толкова е преекспонирано, че властта е негова. Просто той си е такъв човек. И понеже неговите хора много обичали той да е отпред, да се изпъчи и той бързаше да каже преди правителството какво трябва да се направи. Или да покаже на неговите хора там, които са зад него в страната, че той е башбаканина“, обясни Борисов.

За Радев

„Вижте колко е цинично? Да ползваш самолетите, басейните и всички атрибути на властта, а всъщност да те разглеждат като партиен лидер. Какъв президент си тогава? Той трябва да е еднакво отдалечен от всички. Помним, преди една година Теменужка Петкова казва президентът иска повече пари да му се дадат. Казах - дай му? Толкова, колкото иска. Той прекрасно знае, че аз не се занимавам с коли, самолети и такива дреболии. Винаги той летеше с големия самолет, аз като премиер с малкия. Винаги съм му давал предимство“, каза той.

Още: Асен Василев цитира 71 "смачкани прокурорски преписки" срещу Бойко Борисов и провокира Сарафов