Тръмп: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО много доволни

Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза днес на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. По-рано през деня той каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова. "Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица. Европейският парламент планира да суспендира приемането на постигнатото през юли споразумение за митата с Вашингтон след заплахите на американския президент за нови мита. А председателят на Еврокомисията обеща „твърда европейска реакция“.

"Тези геополитически сътресения могат и трябва да послужат като възможност за Европа. И в контекста на тези сеизмични промени е необходимо да изградим нова форма на европейска независимост", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Задълбочава се и сблъсъкът между Вашингтон и Париж. Доналд Тръмп публикува съобщения, разменени с Еманюел Макрон, и заплаши Франция с 200% мито заради отказа за участие в т.нар. Съвет за мир. Френският президент определи това като „неприемливо“ и предупреди в Давос за „промяна към свят без правила“.

„Вярваме, че светът има нужда от повече стабилност и растеж, но предпочитаме уважението пред хулиганите, предпочитаме науката пред конспирациите и върховенството на закона пред бруталността", коментира френският президент Макрон.

Също от Давос американският финансов министър призова европейските страни да не отмъщават заради искането на Тръмп за Гренландия. А генералният директор на Световната търговска организация призова всички страни към деескалация, за да се избегне глобална търговска война.