Още в началото с хиляди евро: Предизборната кампания набра сериозна скорост

29 март 2026, 12:16 часа
Снимка: iStock
Предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори не е само състезание за гласове, а и надпревара за ресурси. Финансирането на формациите, които нямат достъп до държавна субсидия, често се случва чрез дарения и собствени средства на кандидатите. Техният мащаб има ключова роля за достигане на посланията до избирателите. А прозрачността при набирането и разходването на тези средства е от съществено значение за подобряването на изборния процес, пише гражданската медия "Отворен парламент". 

До 26-и март 2026 г. според регистъра на Сметната палата, симпатизанти и кандидати са допринесли за приходите на партиите и коалициите с общо 190 833 евро. В сумата са включени както паричните, така и непаричните дарения и средства на кандидати.

В настоящата публикация се поставя началото на мониторинга на даренията в рамките на кампанията за парламентарните избори на 19-ти април 2026г. Анализът на Институт за развитие на публичната среда обхваща първата седмица от предизборната надпревара и се базира на официално публикуваните данни. В него ще проследим как се финансират кандидатите и партиите, както и някои основни тенденции, откроили се на този етап.

Какви са правилата

Снимка: БГНЕС

Партиите и коалициите могат да финансират кампаниите си със собствени партийни средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок. Те се публикуват в поддържания от Сметната палата публичен регистър, който съдържа пълната финансова информация за предизборните кампании на партиите. Всички дарители и кандидати, предоставили суми над стойността на минималната работна заплата – 620.20 евро, подават декларация за произход на средствата. Даренията на стойност над 511.29 евро пък биват проверявани от Сметната палата за съответствие на доходите на даденото лице. Същите правила важат и за финансирането, предоставено от кандидатите. 

Три формации са получили дарения от физически лица, а четири – средства от кандидатите. В най-голяма степен е подкрепена кампанията на коалицията около доскорошния президент Румен Радев – Прогресивна България. Почти всички набрани средства са именно за нея – 148 516 евро (или 78% от всички декларирани до този момент приходи от дарения и кандидати). Симпатизантите на коалицията са направили общо 109 дарения, а кандидатите в листите засега не са допринесли за финансирането на кампанията. Интересен момент в приходите от дарения е фактът, че най-много от тях – 52, са с размер от 500 евро. Други 29 пък са от по 600 евро. Така се оказва, че дарителите са отделили суми точно под праговете за задължителна проверка и респективно деклариране на произхода на техните средства.

"Отворен парламент" напомня, че назад в годините отново сме били свидетели на бурна дарителска култура, свързана с предизборните надпревари. Така например през първата кампания за президентски избори, в която се включи инициативният комитет Радев – Йотова, той събра 723 172 лв. (или 369 752 евро) Журналистически разследвания тогава разкриха, че част от тези дарения идваха от хора, живеещи под прага на бедност, както и че много от сумите отново бяха по-ниски от минималната работна заплата и не подлежаха на проверка от Сметната палата.

Рекордьор по набрани дарения обаче си остава Николай Бареков през октомври 2014 г., който привлече над 1 млн. лв (над 522 хил. евро) за кампанията си.

Може ли да се подобри контролът

Снимка: БГНЕС

Както сме отбелязвали и в предходни публикации на Институт за развитие на публичната среда по темата, понякога формациите набират средства за конкретна предизборна кампания още преди нейния старт. Такава практика наблюдаваме и в данните за предстоящите избори, за които има направени дарения още от 11-и март. По отношение на вложените от кандидатите средства пък има такива от 12-и март.

Предвид така описаното отново се очертава необходимостта от определяне на конкретни срокове за фондонабиране. Допустимо е набирането на дарения да започва в деня на потвърждаване на регистрацията на съответната формация за участие в изборите. Ако пък самото дарение е целево и дарителите очакват средствата да се разходват за финансиране на кампанията, то краят на фондонабирането най-логично следва да бъде и последният ден на предизборната надпревара или самият изборен ден.

В предвидените от Изборния кодекс източници на информация за доходите на дарителите, не е създадена възможност за проследяване на данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други. Сметната палата също изтъква този факт в своите одитни доклади, изготвяни след всеки вид избори.

Прозрачността в отчитането на партийните финанси в кампаниите е тема, която ИРПС следи още от създаването на публичния регистър на Сметната палата. С оглед на това ще продължим да наблюдаваме колко и какви приходи ще съберат формациите в кампанията. Пълната картина ще можем да представим след публикуването на окончателните партийни отчети.

Антон Иванов Отговорен редактор
Дарения Сметна палата предизборна кампания дарения за партиите Отворен парламент предсрочни парламентарни избори 2026 листи предсрочни парламентарни избори 2026
