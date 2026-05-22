"Ще го поздравя, ако напусне съдебната система": Правосъдният министър ще обжалва отказа от дисциплинарка срещу Сарафов (ВИДЕО)

22 май 2026, 10:51 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правосъдният министър Николай Найденов ще обжалва решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) да не образува дисциплинарно производство срещу бившия и. ф. главен прокурор и настоящ заместник-главен прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов, стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. 

"Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва за започне от там, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решения така, че да освободи прокуратурата от присъствието си", заяви Найденов. 

 

Край на прегрупирането на Сарафов

Той заяви, че "Прогресивна България" ще внесе промени, с които да попречи за прегрупирането на Сарафов.

"През 2025 г. бяха приети едни разпоредби в Закона за съдебната власт, според които директорът на Националната следствена служба получава относителна самостоятелност в рамките на прокуратурата, с която може да назначава служители, да командирова следователи. Г-н Сарафов в качеството му на директор на Националната средствена служба е по право заместник-главен прокурор. Този законопроект прекратява това положение. Той вече няма да бъде заместник на главния прокурор. Той също няма да има тази самостоятелност", заяви още Найденов.

Борислав Сарафов съдебна реформа Николай Найденов 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова
