От едната крайност в другата: Атаката на Магдалена Ташева стигна своя край

На 71-годишна възраст си отиде Магдалена Ташева – име, което за едно десетилетие се превърна в синоним на политически радикализъм, скандал и безпрецедентна реторика от парламентарната трибуна. Бившият депутат от "Атака" оставя след себе си противоречиво наследство, което и днес отеква в българския публичен и политически дебат. Тя не беше просто политик, а идеологически боец, който съзнателно взривяваше мостове и отказваше да се съобразява с каквито и да било норми на политическа коректност.

Ташева не беше случайна фигура, а продукт на своето време и същевременно негов архитект. Филолог по образование, с познания по английски и арабски, тя влезе в политиката с профила на интелектуалец, но избра да служи на кауза, която говореше на най-първичните страхове и разделения в обществото.

Скандалите като политическа платформа

Името на Магдалена Ташева не може да бъде споменато, без да се изброят скандалите, които трайно белязаха нейния образ. Тя превърна скандала от инцидент в основен инструмент на своята политика.

"Ислямската сган" и войната срещу бежанците: Най-емблематичният ѝ момент, беше изказването ѝ от трибуната на Народното събрание през 2013 г. по адрес на сирийските бежанци. Думите ѝ, че в България влиза "ислямска сган", "канибали", "терористи" и "изверги", шокираха обществото и предизвикаха проверки от прокуратурата.

Неприкритата геополитическа обвързаност: Ташева беше един от най-отявлените и последователни защитници на Кремъл в българската политика. Нейните определения за НАТО като "тумор в тялото на Европа" и за САЩ като "империя на злото" бяха постоянна част от нейния репертоар. Тя беше сред малцината, които открито защитаваха режими като този на Башар Асад и Муамар Кадафи, изграждайки образа на България като жертва на западната конспирация.

Фиксацията върху малцинствата: Редом с бежанците, ромското малцинство беше друга постоянна мишена в изказванията на Ташева. Темата за "циганизацията" и "циганския терор" беше експлоатирана докрай, като допринесе за задълбочаването на етническото напрежение и стигматизацията.

Наследството: Отровните семена на радикалния език

Най-трайното и може би най-опасното наследство на Магдалена Ташева е в сферата на политическото говорене. Тя беше сред пионерите, които "нормализираха" език, който дотогава беше смятан за маргинален и недопустим в официалните институции. Чрез нея и партия "Атака" думи като "сган", "изверги", "предатели" и "колониални роби" влязоха трайно в политическия речник.

Тази легитимация на крайния език от най-високата трибуна в държавата отвори врата, през която днес минават много други политически сили. Размиването на границата между острата критика и езика на омразата е процес, за чието начало фигури като Ташева носят огромна отговорност.

След политическия залез на "Атака", тя остана вярна на себе си като коментатор в различни медии, но влиянието ѝ вече беше намаляло.

За своите поддръжници, Магдалена Ташева ще остане безстрашен патриот, който се осмеляваше да каже "истината". За историята обаче тя ще бъде запомнена като един от символите на политическата епоха, в която омразата беше превърната в идеология, а скандалът – в единствен хоризонт.

