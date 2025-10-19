Румен Радев посрещна унгарския президент с личния си автомобил

Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство. Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева, предаде БТА. Президентът вече изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана (НСО) във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че "в знак на солидарност" с екипа си от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил.

Посещението

Румен Радев и Тамаш Шуйок влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Държавният глава ще посети и Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

По-рано този месец парламентът реши автомобилите на НСО да не превозват администрацията на президентската институция. Промените бяха внесени от бившия министър на вътрешните работи и депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов. Той мотивира предложението си с твърдението, че досегашната разпоредба е "напълно ненужна привилегия", която принизява службата до "обикновена транспортна компания". По думите му, подобна уредба не съществува за администрацията на Народното събрание или на Министерския съвет.

