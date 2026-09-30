Първи социологически данни кой ще победи на изборите: Страшно много хора още се колебаят, очаква се висока активност

На предстоящите президентски избори се очертава почти предизвестен балотаж. Социолозите са готови с първите прогнозни резултати как ще се представят кандидатпрезидентските двойки на вота, но един фактор може да се окаже решаващ - огромният брой избиратели, които заявяват, че ще гласуват, но все още не са решили за кого.

Такъв анализ направи Добромир Живков от "Маркет линкс", който представи социологическо проучване по темата.

Нагласите показват, че българите са готови да отидат да гласуват и декларираната готовност е висока - 46%. "Но това е декларираната готовност за участие във вота, тя не е гарантирана, че ще достигне такива нива", добави Живков.

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Социолозите не очакват повтаряне на високата активност от 51% от предходните избори, като сега се очертава тя да е накъде над 40%.

Илияна Йотова води в социологическите проучвания, като за нея прогнозно ще гласуват 41,4%. Втори е Андрей Гюров с 21,9%. Останалите кандидати остават далеч назад - за Костадин Костадинов - 6,4%, за Ивелин Михайлов - 3,9%, за Радостин Василев - 1,6%, а за Иван Христанов - 0,9%.

Цели 20,4% пък не са решили кого да подкрепят и се предполага, че ще се насочат по време на кампанията. Според социолозите 10% от тях ще се насочат към първите 2 кандидатпрезидентски двойки, а останалите 10% все още не се знаят как ще гласуват.

Източник: БГНЕС

Предизвестен балотаж

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Подкрепата на "Прогресивна България" за Йотова-Вълчев насочва техните избиратели, заяви Живков.

"Но такъв тип консолидация крие известни рискове и те се отнасят до мобилизацията на този много сериозен вот. Тоест, имайки предвид нарастващите икономически страхове у българското общество, всъщност този деклариран вот понастоящем изглежда силен, но в него има заложена слабост и тя може да се разгърне по време на кампанията, но това предстои да видим. Тоест, тези 41,4% да не постигнат такава мобилизация, каквато декларират, и да се окажат по-малко", добави социологът.

"Мисля, че до голяма степен е предизвестено, че ще имаме балотаж", коментира още той.

Според данните подкрепата на Гюров и Кандев се разширява извън подкрепата за ПП-ДБ. Това важи и за кандидатурата на Илияна Йотова. "Идеята на първите 2 двойки да се обявяват през инициативни комитети разширява тяхната електорална основа", заяви Живков.

Източник: БГНЕС

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По отношение на мобилизацията за президентските избори 46% заявяват, че ще гласуват, а 24% - че по-скоро ще го направят. 13% не могат да преценят, 4% по-скоро няма да идат до урните, а 13% са категорични, че ще пропуснат изборите.

Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от бТВ и "Маркет линкс", проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната, в периода 22 - 29 септември 2026 г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.