Вкъщи имате домашна ракия без документ? 1000 евро глоба: Гняв заради "институционалния тормоз" на държавата

1000 евро глоба за притежанието на ракия домашно производство, за която нямате документ. Това е предложение на Министерство на финансите за промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Ако разпоредбите бъдат приети, всеки българин, който притежава и една бутилка домашна ракия в дома си, за която не може да представи документ, става нарушител. Под ударите на закона би попаднала еднакво както собствена домашна ракия, така и такава, подарък от приятели и близки.

Точният текст в документа гласи:

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"§ 38. Член 100 се изменя така:

Чл. 100. (2) Забранява се държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство."

Притежание на домашна ракия, която не е документално изрядна, ще се наказва с глоба от 1000 евро при първо нарушение и 2000 евро при второ:

"§ 44. Създава се нов чл. 113а:

Чл. 113а. Лице, което държи алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) в нарушение на забраните в чл. 100, се наказва:

1. с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 евро, а при повторно нарушение - не по-малко от 2 000 евро;

2. с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 евро, а при повторно нарушение - не помалко от 4 000 евро."

Според предложението като цяло ще е забранено притежанието и складирането на домашна ракия в търговски обекти - магазини, офиси, складове и заведения.

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"Още една причина държавата да проверява, глобява и наказва обикновения човек"

Красимир Янков от БСП беше един от първите, които сигнализира за готвените промени.

"Това вече не е борба със сивата икономика. Това е държавата, която влиза през прага на моя дом", коментира той.

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По думите му продажбата на домашна ракия и сега е забранена. "Ако някой търгува незаконно, има институции, има проверки, има действащ закон. Защо трябва да превръщаме в нарушител човек, който държи вкъщи бутилка ракия, подарена от приятел? Кого точно пазим с това? Бюджета? Закона? Или просто създаваме още една причина държавата да проверява, глобява и наказва обикновения човек. Държавата трябва да преследва незаконната търговия, но трябва да знае къде свършва контролът и къде започва нашия дом. Спрете да превръщате нормалния живот на хората в нарушение!", призова той.

"Важно е да има забрани и възможност за институционален тормоз"

"Гълъб Донев предлага забрана на държането на чужда домашна ракия. Да, и аз помислих, че е шега или фалшива новина, но не - проверих проекта на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове - дотам са я докарали, да не може приятел или съсед да ти подари домашна ракия", написа от своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Представете си - звъни на вратата митнически служител и казва "добър ден, дошъл съм да ви проверя домашната ракия". Ако случайно някой вземе да го пусне, ще е много неловък въпросът "тая ракия кой я е варил?". Но тези неловки моменти сигурно си струват милионите, които ще дойдат в хазната? Е, в оценката на въздействието и мотивите няма дори груба прогноза колко пари ще донесе тази мярка. Вероятно защото няма да донесе нищо. Но е важно да има забрани и възможност за институционален тормоз - защото братовчед ти да ти подари ракия си е за 1000 евро глоба!", добави Божанов.

"И преди някоя комисия или някой служител в МФ да бъдат обвинени за това недоразумение - отговорността за всичко, което се публикува, е на политическия кабинет на министъра. Освен по неизползваните тръби по договора с Боташ да пуснем домашна ракия?", предложи той.

"Ако това мине, ще последват други забрани"

"Гълъбе, долу ръцете от домовете ни! Мисля че е време да бъде сменено цялото управление на Министерство на финансите. Всъщност е закъсняло", добави екологът Тома Белев от "Зелено движение".

"Не пия ракия. Пренасям през годините и през квартирите 2-3 литра домашна ракия подарък от приятели. Отлежала е поне 10-15 години И сега НС ще я обяви за незаконна? Едва ли ги интересува. Акцизът за 1 л е 1 евро. По-скоро крият нещо. Подобна забрана ще даде възможност на митническите служители да влизат по домовете и да тършуват уж за домашна ракия. Ако мине това, ще следват забрани и за другите акцизите стоки, независимо че е платен акциза за тях. Нямаш касова бележка за цигарите - глоба. Нямаш касова бележка за бензина - глоба, и т.н.", коментира още Белев, според който "има и други глупости в проектозакона".

"И Вие, дето гласувахте за тях - с кой акъл дадохте властта на хора, които цял живот са били на държавна заплата и знаят само да забраняват?", попита той.

"Борбата на ПБ с олигархията стигна до ракията"

"Гълъб Донев ще глобява всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия", написа и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той публикува снимка на хладилника си, в който има домашна ракия. "Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Така е написал Гълъб Донев в измененията на закона за акциза и данъчните складове", уточни Василев.

"Борбата на "Прогресивна България" с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия", коментира иронично той.