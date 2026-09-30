Демерджиев идва в НС, за да разкрие още за полетите на Пеевски

Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от "Прогресивна България". С него ще започне пленарното заседание, предаде БНР. Още: Полетите на Пеевски и монопола върху мантинелите: Демерджиев обеща отговори много скоро

Въпроси и отговори

Снимка: БГНЕС

Министър Демерджиев ще отговоря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.

Преди ден, от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от "Прогресивна България", а второто, е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота.

Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред.

В предварителната програма на НС е предвидено и второ гласуване на промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене - промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

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