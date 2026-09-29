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Кметът на Стара Загора подписа оставката си пред Борисов (ВИДЕО)

29 септември 2026, 18:45 часа 1399 прочитания 0 коментара
Снимка: ГЕРБ
Кметът на Стара Загора подписа оставката си пред Борисов (ВИДЕО)

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов демонстративно застанаха един до друг на партийно събрание, с което дадоха знак, че между тях няма разрив. Поводът са спекулациите, че Тодоров подготвя отцепване от партията.

По време на срещата Тодоров символично показа подписаната си оставка и поиска "вот на доверие" от съпартийците си, при това пред самия Борисов.

Лидерът на ГЕРБ от своя страна защити кмета на Стара Загора и го похвали, че през годините не е предприемал действия срещу партията.

"Не е направил една стъпка срещу партията, а 20 години се учи от мен", заяви Борисов.

Борисов заговори за бъдещ премиер

Борисов постави Тодоров в една група с други кметове на ГЕРБ, които според него могат да имат по-висока политическа роля.

"Такъв е Митко Николов, Дидо Панов, които са ни следващите кандидати за премиери. Когато Живко си подава оставката следващия път и иска вот на доверие, ще е да стане премиер или не", каза Борисов.

След думите му партийното събрание се изправи на крака и демонстрира подкрепата си за Тодоров.

Тодоров отрече да прави собствена партия

По-рано кметът на Стара Загора отхвърли твърденията, че подготвя собствен политически проект и възнамерява да напусне ГЕРБ.

Тодоров обясни и позицията си по повод подкрепата за Илияна Йотова, като я определи като "лично мнение, с което не съм ангажирал абсолютно никого".

"Последните 5 години заради тази омраза, която се насади в политиката, стана така, че да си говориш нормално с политическия опонент излиза предателство. Аз наистина не разбирам този тип правене на политика", заяви той.

Кметът подчерта, че позицията му като градоначалник го задължава да поддържа диалог с всички политически сили - както с представените в Общинския съвет, така и с различните правителства.

Тодоров посочи, че и самият ГЕРБ е подкрепял кандидати, които не са били партийни членове, като даде за пример кмета на Перник Станислав Владимиров, известен с прякора "Станката от Перник".

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Бойко Борисов ГЕРБ Живко Тодоров
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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