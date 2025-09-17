Пеевски обеща пълен мандат на правителството (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обеща пълен мандат на правителството, стана ясно от изяврението му пред медиите в парламента във връзка с вота на недоверие, който е пети срещу кабинета на Росен Желязков. "Безсмислено е това, което се случва в момента. Тези хора нямат посока. Аз ви казах - колко остават - 3 години и 4 месеаца до края на мандата, толкова ще бъде мандатът", категоричен е лидерът на "ДПС - Ново начало".

Той призова опозицията да спре да се упражнява, а да вземе да направи нещо полезно за хората, като според него ПП-ДБ нямат срам. "Срам нямат да го правят точно те - пачки, пудели, вътрешжни министри, мракобесие, влачения на политически лидери. Те ще говорят за това - това свърши. Аз съм гарант за това", заяви още Пеевски.

Вотът на недоверие

Това е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, който започна работа на 16 януари 2025 година. Този път той е внесен с подписите на ПП-ДБ, от които е част и инициаторът на кампанията с QR кодовете "Да, България". Вотът е внесен и с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Заявки за подкрепа направиха от проруската партия "Възраждане", както и "Величие". Новото този път във вота на недоверие е, че цялата опозиция е решила да го подкрепи. Математиката обаче е на страната на управляващите и изглежда, че правителството ще оцелее и този път.

Темата на вота е "завладяната държава", като мотивите са разделени на шест глави, сред които: "Провал в сектор вътрешна сигурност", "Отказ от работа по върховенството на закона и провал в сектор "Правосъдие", "Ефект на завладяването на държавата и проблемите в сектор сигурност върху благосъстоянието и развитието на човешкия капитал". "Алтарнатива на завладяната държава". ОЩЕ: "Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)