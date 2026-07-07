Пътнически автобус се преобърна в Турция: Десетки ранени (ВИДЕО)

Тежък инцидент е станал на турската магистрала Каман-Анкара около 05:00 часа местно време, съобщи турското издание Cumhuriyet. Според получената информация, пътническият автобус с регистрационен номер 38 ADF 410, пътуващ от Текирдаг за Кайсери, се е преобърнал, след като водачът е загубил контрол над волана. След уведомлението на мястото на инцидента са изпратени Агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации, пожарна, медицински екипи, жандармерия и полиция.

Един човек е загинал, десетки са ранени

При инцидента 92-годишен пътник, чието име все още не е разкрито, е загинал, а 40 души са ранени. Пострадалите са откарани в болници в града, след като им е оказана първоначална помощ.

Губернаторът на Къръккале Хюсеин Енгин Сарибрахим огледа мястото на инцидента. Сарибрахим заяви, че в превозното средство е имало общо 41 души, включително 38 пътници, 2 шофьори и 1 асистент.

Той предаде най-добри пожелания за бързо възстановяване и обяви, че шофьорът на автобуса е задържан и че разследването на инцидента продължава.

Причините за инцидента

Повърхността на пътя е станала хлъзгава поради първата слана сутринта, уточни губернаторът.

С други думи инцидентът е причинен от хлъзгавия път. "За пореден път виждаме, че всички пътници в нашите автобуси трябва да закопчат предпазните си колани", каза Сарибрахим. ОЩЕ: Поредна тежка катастрофа на магистрала "Хемус", има загинал и ранени