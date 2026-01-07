Пеевски се събуди - ще спасява пенсионерите със закон за евтини храни

Законопроект за максималната надценка ще внесе в парламента днес, 7 януари, партията на Делян Пеевски ДПС Ново начало. Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики. По традиция, прессъобщение на ДПС Ново начало за поредната им инициатива беше изпратено около 7:30 часа сутринта.

Идеята да има закон за надценките на храните изобщо не е нещо ново - през февруари, 2025 година, Мая Манолова внесе такъв законопроект в предишния парламент - но той беше разписан да важи само за големите търговски вериги, от БСП Обединена левица също тръгнаха по този път тогава.

Законопроектът предвижда приемането от правителството в оставка на т.нар. "Кошница на потребителя", която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители. В мотивите към законопроекта се посочвало, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 000 и 20 000 евро.

Пеевски уверява, че законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.

