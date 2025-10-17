Войната в Украйна:

"Пеевски се връща - с или без Борисов"

17 октомври 2025, 18:07 часа 863 прочитания 0 коментара
"Пеевски се връща - с или без Борисов"

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски се връща, Пеевски идва", заяви бившият енергиен министър от БСП Румен Овчаров в интервю за БНР, като очерта два паралелни процеса, които според него текат в българската политика. Първият е "процесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски", каза Овчаров, и по думите му той тепърва ще доведе до публичното явяване на Пеевски "изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата".

Овчаров подчерта, че вторият процес, който тече паралелно, е свързан с начина, по който Пеевски навлиза в различни структури – локални и институционални. "Този процес има още известно време, за да завърши", допълни той, и отбеляза, че това вече се е повтаряло в различни структури, където е бил замесен Пеевски.

Бившият министър бе категоричен и по въпроса за природата на ГЕРБ: "Това е клиентелистка партия", каза Овчаров, като посочи, че клиентелизмът вече обхваща и други политически формации. По думите му наблюдаваме пренасочване на клиентелата към "Новото начало" и към Делян Пеевски, а резултатите от изборите в Пазарджик са показателни за тази промяна. Още: "Борисов е обидено дете, а ГЕРБ - мухлясала организация": Калоян Методиев за управляващите и капана пред Радев (ВИДЕО)

За драмата около Борисов и възможните политически ходове Овчаров каза, че не вярва в дългосрочни многоходови комбинации: "Политическите комбинации са максимум двуходови, като вторият ход е предателство. Борисов реално е бесен". Той призна, че има слухове за завръщане на Борисов като министър-председател, но смята, че това би било "неговата Лебедова песен" — крайна стъпка в процеса по "изпирането" на Пеевски и приключване на съответните схеми.

"БСП е на масичката"

Овчаров не спести и критиките си към собствената си партия: "БСП в момента — елитът на партията е седнал на масичката пред празните панички." Според него ръководството е склонно да премълчава неудобните теми, защото "нямат друг шанс, освен да стоят във властта". Той предупреди, че при продължаващо неравномерно разпределение на "паничките" ще последва етап на недоволство сред "гладните" в партията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По темата за възможно назначение на Пеевски като премиер Овчаров заяви: "Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното." Той не очаква масово социално напрежение веднага, но допуска, че натрупването на проблеми може да доведе до по-сериозни обществени реакции. Макар да призна, че съдебната система би могла да бъде фактор, който да попречи на политическите амбиции на Пеевски, Овчаров настоя, че тази система в голяма степен е под негов контрол. Още: Мирчев: Днес Борисов сам си призна, че Пеевски го изяде (ВИДЕО)

Коментарът му за президента бе остър: според Овчаров президентът е част от "групата Борисов - Пеевски - Радев" и е "удобен и на двамата". "Неговите приказки нямат нищо общо с реалните му действия", каза той, като добави, че по този начин президентството не само не формира алтернатива, а я "убива".

"Лукойл"

Овчаров се спря и на икономическите теми: "Има много апетити към Лукойл", предупреди той и посочи проблеми и със състоянието на АЕЦ "Козлодуй". По думите му разходите за основни ремонти са нараснали драстично и това се дължи на присвояване: "Защо се прави това? Защото тези пари се крадат." Още: "Шефът се съобразява, вторият - изпълнява. Самопризнанията са направени изцяло. Капитулация"

Интервюто на Румен Овчаров рисува мрачна картина на политическа реорганизация, в която, по негови думи, клиентелистките механизми пренареждат властта и икономическия ресурс в полза на нови играчи, докато традиционните партии губят позициите си или се продават на статуквото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Румен Овчаров Делян Пеевски
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес