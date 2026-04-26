Пеевски за стрелбата с Тръмп: В САЩ има политическо напрежение

26 април 2026, 12:03 часа
Снимка: БГНЕС
Стрелбата по време на галавечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп е пореден сигнал, че политическото напрежение в САЩ навлиза в опасна фаза.

Това обяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, публикувана във Фейсбук страницата на "ДПС пресцентър".

"Осъждам по най-категоричен начин този грозен акт на политическо насилие срещу президента на САЩ Доналд Тръмп. Защото, когато се атакува доверието в държавността на една водеща световна сила, последствията не са само вътрешни – те са глобални", твърди Пеевски.

По думите му насилието няма място в нашите демокрации.

Според него всяко действие, което поставя под съмнение сигурността на държавния глава и стабилността на институциите, е недопустимо. Демокрацията не се защитава с хаос, а с ред, правила и отговорност, посочва той.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа Truth Social, че „стрелецът е бил задържан“.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Стрелба САЩ Делян Пеевски Коул Алън
