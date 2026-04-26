Покушение? Стрелба в Белия дом на събитие с Тръмп (ВИДЕО)

Стрелба на официално събитие в Белия дом, на което са присъствали американският президент Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и редица други представители на администрацията на президента на САЩ.

След първите изсрели Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани веднага от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Сикрет Сървис и правоохранителните органи се справиха фантастично“, добави той.

По думите му първата дама Мелания Тръмп и всички други членове на кабинета, които са присъствали на вечерята, „са в отлично състояние“.

Тръмп, който по-рано заяви, че е настоял събитието да продължи, посочи: „Правоохранителните органи поискаха да напуснем сградата в съответствие с протокола, което ще направим незабавно.“

„Ще дам пресконференция след 30 минути от залата за пресконференции в Белия дом“, се казва още в публикацията на Тръмп.

„Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни“, посочи още американският президент.

Веднага след като се чуха изстрели гостите започнаха да крещят „Легнете, легнете!“, отбелязва Ройтерс.

Стотици гости се скриха под масите в банкетната зала на хотел „Вашингтон Хилтън“, докато агенти на Сикрет Сървис нахлуха след изстрелите. Тръмп и първата дама се бяха прикрили зад подиума, преди да бъдат изведени набързо от агентите.

Много от 2600-те присъстващи на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се скриха, докато сервитьорите избягаха към предната част на трапезарията, описва ситуацията агенцията, предаде БТА.

Към момента няма информация за ранени, посочи служител на реда пред Асошиейтед прес.

Властите съобщиха, че инцидентът е станал извън балната зала, където са били президентът Тръмп и други високопоставени гости.

Стрелецът е произвел изстрел срещу служител на реда, но бронираната му жилетка е спряла куршума, каза още служителят на реда.

Според твърденията на очевидци са произведени от 5 до 8 изстрела. Малко след това членове на Националната гвардия заеха позиции вътре в сградата, докато хеликоптери кръжаха над нея.

Очакваше се президентът Тръмп да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която събира стотици видни журналисти, известни личности и политици.

Хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където по традиция се провежда събитието, остава като цяло отворен за редовни гости по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, а охраната обикновено е фокусирана върху балната зала, а не върху хотела като цяло, припомня АП.