Покушение? Стрелба в Белия дом на събитие с Тръмп (ВИДЕО)

26 април 2026, 7:05 часа 1151 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube
Покушение? Стрелба в Белия дом на събитие с Тръмп (ВИДЕО)

Стрелба на официално събитие в Белия дом, на което са присъствали американският президент Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и редица други представители на администрацията на президента на САЩ.

След първите изсрели Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани веднага от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха силни изстрели, предаде Ройтерс.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“.

Още: Пак крах: Тръмп спря Уиткоф и Къшнър за мирни преговори с Иран

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Сикрет Сървис и правоохранителните органи се справиха фантастично“, добави той.

По думите му първата дама Мелания Тръмп и всички други членове на кабинета, които са присъствали на вечерята, „са в отлично състояние“.

Тръмп, който по-рано заяви, че е настоял събитието да продължи, посочи: „Правоохранителните органи поискаха да напуснем сградата в съответствие с протокола, което ще направим незабавно.“

„Ще дам пресконференция след 30 минути от залата за пресконференции в Белия дом“, се казва още в публикацията на Тръмп.

Още: Иран правят предложение: Тръмп убеден, че ще угодят на САЩ

„Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни“, посочи още американският президент.

Веднага след като се чуха изстрели гостите започнаха да крещят „Легнете, легнете!“, отбелязва Ройтерс.

Стотици гости се скриха под масите в банкетната зала на хотел „Вашингтон Хилтън“, докато агенти на Сикрет Сървис нахлуха след изстрелите. Тръмп и първата дама се бяха прикрили зад подиума, преди да бъдат изведени набързо от агентите.

Много от 2600-те присъстващи на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се скриха, докато сервитьорите избягаха към предната част на трапезарията, описва ситуацията агенцията, предаде БТА.

Още: Говорителката на Белия дом обяви щастлива новина (ВИДЕО)

Към момента няма информация за ранени, посочи служител на реда пред Асошиейтед прес.

Властите съобщиха, че инцидентът е станал извън балната зала, където са били президентът Тръмп и други високопоставени гости.

Стрелецът е произвел изстрел срещу служител на реда, но бронираната му жилетка е спряла куршума, каза още служителят на реда.

Според твърденията на очевидци са произведени от 5 до 8 изстрела. Малко след това членове на Националната гвардия заеха позиции вътре в сградата, докато хеликоптери кръжаха над нея.

Още: Тръмп връща екзекуциите чрез разстрел

Очакваше се президентът Тръмп да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която събира стотици видни журналисти, известни личности и политици.

Хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където по традиция се провежда събитието, остава като цяло отворен за редовни гости по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, а охраната обикновено е фокусирана върху балната зала, а не върху хотела като цяло, припомня АП.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Още от Америка
