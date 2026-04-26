Тръмп ли е бил мишена: Стрелецът проговори, Европа се възмути

Стрелецът, задържан в хотел във Вашингтон, където се е намирал президентът на САЩ Доналд Тръмп, е заявил, че целта на нападението му са били служители на американската администрация, съобщава CBS News, позовавайки се на източници.

"Двама източници са заявили пред CBS News: Коул Алън, заподозрян в стрелбата по време на вечеря в чест на журналистите, акредитирани в Белия дом, след задържането си е заявил пред правоохранителните органи, че е искал да застреля служители на администрацията на Тръмп“, информира телевизионният канал.

Въпреки това, уточниха източниците, Алън не е посочил директно, че целта му е бил самият Тръмп.

Мотивите се изясняват

Според информация от източници на телевизионния канал, Алън е родом от град Торънс, щата Калифорния. През 2017 г. той е завършил Калифорнийския технологичен университет, а в Торънс се зе анимавал с частни уроци. През декември 2024 г. получава наградата "най-добър учител на месеца“ за постижения в областта на образованието, предаде Фокус.

От полицията са заявили, че задържаният е бил сред поканените на събитието и преди това не е привличал вниманието на правоохранителните органи. На вечерята той се е появил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. След инцидента е бил откаран в болница за преглед.

От полицията отбелязват, че мотивът му и точната цел все още са неизвестни. Разследването предполага, че заподозряният е действал сам.

Позицията на Европа

На този фон дойде и реакция от Европа.

Политическото насилие няма място в една демокрация. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас по повод стрелбата, открита по време на гала вечерята на журналисти, на която присъстваха и президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, предаде Франс прес.

В социалната мрежа "Екс" Калас заяви, че е облекчена, че всички хора, които са присъствали на гала вечерята, на която отекнаха изстрелите, са били изведени в безопасност.

"Едно събитие, целящо да отдаде почит на свободата на медиите, не трябва никога да се превръща в сцена на страх", допълни Калас, цитиран от БТА.

Нападателят беше арестуван още преди да успее да влезе в залата в хотел "Хилтън" във Вашингтон, в която се провеждаше гала вечерята на кореспондентите в Белия дом.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
