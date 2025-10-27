По закон такива като Пеевски да не заемат държавни, общински и политически постове: Идея на "Възраждане"

Никой (български гражданин), който е санкциониран за корупция в чужда държава, да не може да заема каквито и да било държавни, общински или партийни длъжности в България. Това предлага със свой законопроект бившият депутат и сегашен председател на икономическия екип на "Възраждане" Виктор Папазов. Конкретно от партията сочат за пример американския закон "Магнитски".

Интересен факт - в прессъобщението за предложението е приложена снимка на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, на която той е вперил поглед "с плам в очите" към "светлото бъдеще".

Друг интересен факт - дали предложение е съвместимо с конституцията ни предвид факта, че налага санкция заради възможни санкции от други държави и правосъдни системи, които не са част от ЕС. "Според вносителите това е първата по рода си инициатива, която въвежда пряк механизъм за ограничаване на достъпа до власт на лица, за които има доказани данни за корупция, установени от международни институции" - само че законът "Магнитски" не се прилага на база съдебно решение, а на база решение на изпълнителната власт.

Основни параметри

Законопроектът включва редица изменения и допълнения в Изборния кодекс, Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията, като основният му акцент е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности - липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи.

Сред предлаганите промени в законопроекта е предвидено въвеждането на задължителна декларация, с която всеки кандидат за изборна длъжност - независимо дали става дума за народен представител, евродепутат, кмет, общински съветник, президент или вицепрезидент, ще удостоверява, че не е санкциониран от друга държава за корупция. Законопроектът забранява също така лица с подобни санкции да бъдат част от ръководствата на политически организации, а същото изискване ще важи и за ръководните постове в държавната администрация, дипломатическите представителства, инспекторатите, държавните агенции и независимите регулаторни органи. Допълнително, вече регистрираните политически организации, в чиито ръководства има санкционирани лица, ще трябва в двумесечен срок след влизането на закона в сила да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, като при неизпълнение санкционираните лица ще бъдат служебно заличавани от съда.

В мотивите се посочва и примерът с председателя на ДПС Ново начало, Делян Пеевски, санкциониран от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) за "директно и индиректно участие в корупция, използване на влияние, контрол върху институции, подкупване на държавни служители и незаконно присвояване на активи".

От "Възраждане" заявяват, че очакват всички политически сили, които публично твърдят, че се борят срещу корупцията, да подкрепят този законопроект. Той ще бъде разгледан в сряда, 29 октомври, в 14:30 ч. на заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

