01 март 2026, 18:34 часа 1229 прочитания 0 коментара
Почина депутат от "Възраждане"

Почина депутатът от партия "Възраждане” Славчо Крумов. Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя Facebook профил."Славчо Крумов, депутат на "Възраждане" от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! Ще ни липсваш много.............", пише Костадинов.

Кой е Славчо Крумов?

Славчо Крумов беше депутат от София и активен член на партия „Възраждане“. За момента няма допълнителна информация относно причината за неговата смърт.

Славчо Крумов е роден на 8 октомври 1975 г. и беше депутат от проруската партия "Възраждане" в 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.

Припомняме, че неговият имунитет беше поискан от и.ф. главен прокурор за погрома над Дома на Европа през февруари миналата година.

Пламен Иванов
