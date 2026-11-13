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"Подписахме декларацията или не?" Борисов пита какво е свършил Радев в Дъблин

13 ноември 2026, 9:28 часа 850 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Подписахме декларацията или не?" Борисов пита какво е свършил Радев в Дъблин

"Подписахме ли декларацията или не я подписахме? В едни медии медии пише, че не сме, в Елисейкия дворец пише, че сме". Това заяви пред медиите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с декларацията за сигурност на Европа, инициирана от Франция. Думите му бяха във връзка с информацията на ДПА, че страната ни е единствената, която не е подписала френска декларация за сигурност на Европа и във връзка със съобщението на сайта на Елисейския дворец, че сме подписали. Министерският съвет официално съобщи, че България е подписала, но с възражения - НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

"Подписалите държави потвърждават твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.

Те подчертават необходимостта от предоставяне на стабилни и надеждни гаранции за сигурност на Украйна и потвърждават пред заинтересованите страни намерението си да го направят, за да предотвратят повторение на агресията в Европа в бъдеще.

Те подчертават, че хибридните кампании и опитите на Русия да подкопае подкрепата за Украйна само ще засилят ангажимента им към Украйна и решимостта им", гласят ключови части от декларацията.

"Харчим маса пари"

"Вие като медии, това не е ли първа новина? Премиерът ни е в Дъблин, харчим маса пари, керосин, стюардеси", коментира Борисов. 

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Той обърна внимание какво са направили - за останалите политици "Шкодите", а за тях коли с по 600 кубика.

След като му припомниха, че и преди Радев е минал на "Шкода", Борисов заяви: "Минаха с две БМВ-та отзад". ОЩЕ: "Винаги ще бъда на разположение": Макрон готов да е главен пратеник на Европа в преговорите за Украйна

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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