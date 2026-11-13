Капанът на Черния петък и промоционалните почивки: Илюзия или реалност

При някои от офертите за туристически пакети, които се предлагат като част от кампаниите Черен петък, не се посочва старата цена и хората изобщо не могат да се ориентират нита за отстъпките, нито доколко изобщо е реално намалението. Това коментира основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова в ефира на Euronews Bulgaria.

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"Много е трудно, често дори и невъзможно да се сравняват туристически пакети. Това не е като човек да си купи сервиз за вкъщи или нов телевизор. Едно такова пътуване е много специфичен пакет, създаден само от тази туристическа агенция и само за този период. При преглед на наличните предложения, които са валидни с отстъпки за Черния петък, се вижда, че повечето от тях обикновено са за ниските сезони на дестинацията, за дати, които са най-непредпочитани от туристите", посочи тя.

Според нея по-лесно се ориентират хора, които следят предлагането на туристически продукти и знаят как вървят цените при различните туроператори, ползват ги и познават нивото на обслужване, което е изключително важно и е част от цената.

По отношение на онлайн пазаруването от Черния петък Габриела Руменова предупреди, че много сайтове се появяват покрай повишеното предлагане около това пазарно събитие, защото и търсенето бележи ръст. "В огромния поток е по-трудно да различим истинското от фалшивото предложение – както по отношение на намалението, така и на лицата, които предлагат стоки и услуги. Добре е да преглеждаме внимателно платформата – кога е създадена, каква информация има за отсрещната страна, за да се предпазим от лица, които са тук не за реални продажби, а за да откраднат наши лични или банкови данни и да извършат измама", разказа тя.

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И препоръча дори платформите да приличат на сайтове, които са ни познати и сме пазарували от тях, отново да проверяваме URL адреса и данни за регистрацията на търговеца.

"За съжаление, можем да направим една такава ремарка – понякога книги в България се продават на много ниски цени, защото за тях не е чак толкова голямо търсенето, както за други стоки за нашето ежедневие. Затова при оферти от по само няколко евро човек може да се заблуди, че са реални", коментира Руменова във връзка със скорошен случай на реклама в социалните мрежи за книги от по 2,99 евро уж от голяма книжарници в страната.

Руменова подчерта, че ниската цена или изключително високият процент отстъпка са знак, че нещо може да не е наред. "Още повече, че законът не задължава търговеца да посочва процента на намалението при кампании за отстъпки – може да посочи само старата и новата цена. Но търговците, които искат да привлекат ексклузивно вниманието на потенциални клиенти, поставят и процент, когато той е атрактивен. Когато намалението е над 80-90%, това е доста сериозен знак, че нещо нередно най-вероятно има", обясни тя.