"Аз съм л***о": Последните часове на Хуанг в Nvidia, преди да се разбере, че е имал и трета любовница

Бившият изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал извънбрачна връзка с втора служителка на Nvidia, съобщи Ройтерс. Това е третата разкрита афера на шефа на технологичния гигант, след съобщенията за връзки на Хуанг с предполагаемата китайска шпионин Алис Хуанг и с изпълнителния директор на Nvidia Кимбърли Пауъл. Скандалът доведе до оставката на милиардера от Nvidia.

Ройтерс, позовавайки се на анонимни източници, обяви, че Хуанг е имал „интимна връзка“ с втори служител на Nvidia.

Новината дойде, след като „Ню Йорк Таймс“ съобщи в сряда, че отстраненият изпълнителен директор е имал афера с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по здравеопазването, а Хуанг подаде оставка като ръководител на Nvidia малко след това.

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Ройтерс не посочва името на втората служителка, а Nvidia отказа коментар по обвиненията.

Така завършва бурната седмица за Хуанг, който в неделя призна, че не е бил верен на съпругата си Лори Хуанг, като е имал афера с Алис Хуанг - ръководител в компанията за центрове за данни Megaspeed, за която американски служители смятат, че може би работи като шпионин за китайското правителство.

Хуанг е признал само извънбрачната си връзка с Алис Хуанг и не е потвърдил съобщенията за връзката си със служителите на Nvidia.

Източник: Getty Images

"Аз съм л***о"

Financial Review разказа за последните часове на Хуанг като изпълнителен директор на Nvidia.

Хуанг изглеждал съсипан и разбит, а пословичната му енергия била изчерпана.

След седмици, прекарани в отричане на обвиненията в изневяра и борба да остане на поста си главен изпълнителен директор на Nvidia, капитулацията му беше безусловна, пише изданието.

Според очевидци на последните часове на Хуанг в компанията обичайното му самочувствие се е било изпарило и той изолзвал изрази като "Все едно" и "Не ме интересува".

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През десетилетията, които прекара в изграждането на Nvidia в многотрилионен гигант в областта на изкуствения интелект, Хуанг беше известен с вниманието си към най-малките детайли - от архитектурата на чипа до компенсационните пакети дори на най-младшите служители в компанията.

Сега, в очите на хората в стаята, той се беше отказал.

Според хора, разговаряли с него през последните дни, Хуанг вече е бил тотално отчаян, наричайки се "л***о".

Това поведение е в рязък контраст с досегашното му амплоа. Преди този срив, със своята прямота и енергия Хуанг очарова американския президент Доналд Тръмп, оформи глобалната технологична политика и привлече тълпи привърженици по време на международните си обиколки.

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