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Втора поредна седмица петролът поевтинява

13 ноември 2026, 8:51 часа 857 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Втора поредна седмица петролът поевтинява

За втора поредна седмица цените на петрола вървят по крива на спад, макар че днес нещата изглеждат смесени. Във вечерната присъствена борсова сесия, европейският сорт петрол "Брент" поевтиня с едва 1 цент, до 95,41 долара за барел. Вече в електронната неприсъствена сесия цената стигна 96,01 долара за барел (към момента на публикуване на материала). Цената на лекия суров американски петрол беше 88,52 долара за барел, но в електронната неприсъствена сесия се качи на 88,54 долара за барел, показва платформата за следене на живо на цените, която поддържа CNBC.

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На седмична база, "Брент"-ът върви към понижение на цената с 2,4% след спад от 16% предишната седмица, а американският лек суров петрол ще поевтинее с 2,5%, след като миналата седмица поевтиня с 13%.

Основните фактори, влияещи на настроението на пазарите, е как Тръмп гледа на войната в Иран и поне засега заявката му е да не почва пак да бомбардира там, след като имаше такива индикации преди изборите за Конгреса на 3 ноември. Изглежда обаче, че засега нивото на цените няма да се променя особено в следващите дни – мнение на Крис Банкин, експерт от брокерската фирма MiTrade. Но рискът от проблеми с доставките през Ормузкия проток си остава и всеки пазарен играч внимава за това. Резерви обаче има – американските са се увеличили с 4,4 млн. барела, до общо 414,4 млн. барела.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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