Войната в Украйна:

Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

13 ноември 2026, 9:28 часа 916 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която се състоя в Дъблин. Инициативата утвърждава основите на сигурността в Европа: Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България. Това посочва в официлно съобщение пресслужбата на Министерския съвет.

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Какви са резервите на Радев?

"(...) премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията (...)", гласи ключовата част с какво не сме съгласни. А думите са в следния контекст: "България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ са важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир. Във връзка с това премиерът Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира".

Какво гласи преамбюлът на декларацията? Целият документ е качен на сайта на Елисейския дворец. Преамбюлът гласи:

"Ангажирани с мира и спазването на международното право, и в условията на непровокирана пълномащабна руска агресия срещу Украйна и нарастващи заплахи за стабилността на Европа, подписалите държави, събрали се на 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември 2026 г., разглеждат укрепването на европейската сигурност и защитата на своите интереси в областта на сигурността като своя обща цел.

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Подписалите държави потвърждават твърдата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Те подчертават необходимостта от предоставяне на стабилни и надеждни гаранции за сигурност на Украйна и потвърждават, за заинтересованите страни, намерението си да го направят, за да предотвратят повторение на агресията в Европа в бъдеще.

Те подчертават, че хибридните кампании на Русия и опитите ѝ да подкопае подкрепата за Украйна само ще засилят ангажимента им към Украйна и решимостта им.

Подписалите държави припомнят, че пътят към мир в Украйна трябва да се решава с Украйна и че всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да се решава с европейците.

Те считат, че следните ключови принципи на европейската сигурност могат да допринесат за осигуряване на път към справедлив и траен мир за Украйна, което ще бъде от изключителна важност за стабилността в Европа.

Те подчертават, че сигурността на Украйна е неразделна част от евроатлантическата сигурност и че бъдещото развитие на европейската стратегическа стабилност ще зависи от края на войната в Украйна".

Инициативата беше подкрепена от около 40 държави, сред които всички държави членки на Европейския съюз, казват от пресслужбата на правителството. А позицията ни идва след като вчера, 12 ноември, Радев се сети, че Владимир Путин иска и България да излезе от НАТО, наред с цяла Източна Европа. В Абу Даби руската делегация ясно посочи този приоритет - изтикването на НАТО назад - за основен в контекста на войната в Украйна - ОЩЕ: "Това е нереалистична, немислима позиция": Радев за искане на Русия срещу пълноправното членство на България в НАТО

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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