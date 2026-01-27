"Полира имиджа и егото му": Анализатори за Съвета за мир на Тръмп и кой търси подкрепа

Списъкът „Магнитски“ е дреболия в сравнение с това, което се случва и с процесите, които стават в света. Между Европа и САЩ се натрупва напрежение, с неизвестен изход, но с ясни последици – ще остане без защита. Няма отбрана без САЩ. Ние не сме подготвени за този процес. Това мнение изрази социологът Андрей Райчев в ефира на Нова телевизия и участието ни е Съвета за мир на Доналд Тръмп.

ОЩЕ: Експерт: Бордът за мир противоречи на българската Конституция

Той обърна внимание, че Румен Радев е излязъл от този филм, а лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, който е санкциониран от САЩ, излезе и се обяви за мотора. „Проблемът е по-голям от излизането на Пеевски от списъка“, смята той.

Журналистът Людмил Илиев се възмути, че не може един такъв външнополитически ход да се поднесе по този начин – да разбираме за него в деня на подписването. Относно излизането на Пеевски от списъка „Магнитски“, той заяви, че не е склонен да вярва, че проблемите на Пеевски седят зад всичко това. „Защото това има последици за нашата външна политика“, каза той.

ОЩЕ: Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

"Този клуб, който се създава около президента Тръмп, започва да ми прилича на коалиция на желаещите, която декларира вярност към Вашингтон, лоялност и могат да бъдат използвани като средство за влияние в международната политика от страна на настоящия президент, обясни той.

По думите на Любомир Стефанов мълчанието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по тази тема може да се тълкува по няколко начина. „Може да станем свидетели на хвърлянето на Росен Желязков под автобуса и Борисов да каже, че понеже е премиер вижте какво ги правят тези хора. А може и да каже, че поддържаме натиска. Според мен сме в крайност. Очакваме и се възбуждаме, но не виждам нищо друго освен полиране на имиджа и егото на Тръмп“, заяви той.