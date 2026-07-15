Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Не бива да е политическа дъвка: ГЕРБ призоваха темата за катастрофите да е надпартийна (ВИДЕО)

15 юли 2026, 12:04 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не бива да е политическа дъвка: ГЕРБ призоваха темата за катастрофите да е надпартийна (ВИДЕО)

"Позицията на ПП ГЕРБ е, че ще подкрепим абсолютно всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. По нея трябва да се работи надпартийно и тя не трябва да бъде използвана като политическа дъвка на нашите опоненти", заяви депутатът от ГЕРБ Мария Димитрова пред медиите в парламента във връзка с идеите на ПП и ДБ срещу катастрофите. 

От партията на Бойко Борисов обърнаха внимание, че има 25% повече жертви на пътя за месеците март, април и май. 

Народният представител от ГЕРБ Валери Лачовски също изрази мнение, че популизма и политическото говорене не трябва да намира място за тази тежка тема за българското общество. 

Чия е вината да няма бетонови мантинели?

От ГЕРБ коментираха и предложенията на другите опозиционни партии свързани с бетоновите мантинели.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Радваме се за предложението на колегите от "Продължаваме промяната" и че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков и е разработена от министър Шишков и в момента не могат да бъдат поставени бетонови мантинели", добави Лачовски.

Припомняме, че по-рано от "Демократична България" също коментираха наредбата от 2024 г. и я определиха като лобистка, защото въвежда ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. ОЩЕ: Край на мантинелите като вафли: ДБ иска партиите да се обединят срещу катастрофите (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГЕРБ пътна безопасност Мария Димитрова мантинели 52 Народно събрание Валери Лачовски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес