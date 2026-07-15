Не бива да е политическа дъвка: ГЕРБ призоваха темата за катастрофите да е надпартийна (ВИДЕО)

"Позицията на ПП ГЕРБ е, че ще подкрепим абсолютно всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. По нея трябва да се работи надпартийно и тя не трябва да бъде използвана като политическа дъвка на нашите опоненти", заяви депутатът от ГЕРБ Мария Димитрова пред медиите в парламента във връзка с идеите на ПП и ДБ срещу катастрофите.

От партията на Бойко Борисов обърнаха внимание, че има 25% повече жертви на пътя за месеците март, април и май.

Народният представител от ГЕРБ Валери Лачовски също изрази мнение, че популизма и политическото говорене не трябва да намира място за тази тежка тема за българското общество.

Чия е вината да няма бетонови мантинели?

От ГЕРБ коментираха и предложенията на другите опозиционни партии свързани с бетоновите мантинели.

"Радваме се за предложението на колегите от "Продължаваме промяната" и че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков и е разработена от министър Шишков и в момента не могат да бъдат поставени бетонови мантинели", добави Лачовски.

Припомняме, че по-рано от "Демократична България" също коментираха наредбата от 2024 г. и я определиха като лобистка, защото въвежда ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. ОЩЕ: Край на мантинелите като вафли: ДБ иска партиите да се обединят срещу катастрофите (ВИДЕО)