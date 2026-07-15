"Доставя резервни части за метрото": Радев разкри името на руски олигарх, когото спаси от санкции (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев за първи път публично назова руския олигарх Искандeр Кахрамонович Махмудов като третия човек, за когото България е поискала да не бъде включен в 21-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. До този момент кабинетът потвърждаваше само, че освен руския патриарх Кирил и акционера в "Лукойл" Вагит Алекперов страната ни е настоявала за изключение и за трето лице, без да разкрива самоличността му.

В началото на правителственото заседание Радев заяви, че именно Махмудов е председател на обединението, което доставя резервни части за софийското метро.

"Това е Махмудов - председателят на обединението, което снабдява с резервни части софийското метро. Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за това България да отстоява своите интереси в областта на енергетиката и транспорта, така както правят и други държави членки на ЕС. Специално за този 21-ви пакет санкции. Става въпрос и за принципа религията да не се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на запад, и на изток", заяви премиерът.

По думите му Европейската комисия е уважила българските искания и нито патриарх Кирил, нито Вагит Алекперов, нито Искандер Махмудов ще бъдат включени в новия санкционен пакет.

Радев свърза този казус и с решението България да не участва в консултациите на т.нар. "коалиция на желаещите" за военна и финансова подкрепа за Украйна.

"В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция", каза той, като повтори позицията си, че войната трябва да бъде прекратена чрез дипломация, а не чрез ескалация.

Искандер Махмудов е сред акционерите в руската компания "Трансмашхолдинг", чието дъщерно дружество "Метровагонмаш" е доставило най-старите влакове, които се използват в софийското метро. Именно с необходимостта от резервни части и поддръжка на тези композиции кабинетът аргументира искането си той да не бъде санкциониран.

Според класацията на Forbes за 2025 г. Махмудов разполага с богатство от 9,7 млрд. долара, което го нарежда сред най-богатите руски бизнесмени - на 19-о място в страната.

Войната по пътищата

В началото на заседанието на Министерския съвет Радев коментира и темата за пътната безопасност. Той заяви, че "без война българските пътища са все така бойно поле, на което загиват хора", като изтъкна, че натрупваните с години проблеми не могат да бъдат решени за два месеца.

Според премиера причините са комплексни - лошата инфраструктура, формалното обучение на шофьори, липсата на координация между институциите, недостатъчният контрол, липсата на ефективно правосъдие и непълното използване на техническите средства.

Той направи и сравнение между контролните органи, като посочи, че в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" работят едва 124 инспектори на терен, докато в ТОЛ управлението те са близо 700.

"Приоритетът е събирането на такси, а не човешкият живот", заяви Радев и увери, че правителството подготвя системни промени в сектора.