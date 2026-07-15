Край на мантинелите като вафли: ДБ иска партиите да се обединят срещу катастрофите (ВИДЕО)

От "Демократична България" предлагат на всички партии в 52-ото Народно събрание декларация за общи действия, с които да се стимулира Министерство на регионалното развитие, контролирано от парламента да вземе много бързи и адекватни действия по осигуравене на по-добра пътна безопасност. Това обявиха от формацията на брифинг пред медиите в парламента. "Искаме да задействаме държавата и отговорните институции за много бързи и адекватни действия относно пътната сигурност. Всички говорят за мантинелите - ние имаме конкретни предложения", каза депутатът Чило Попов.

За да няма мантинели като вафли

Идеята е да не минават вече ТИР-овете през мантинелите като през вафли.

"Предлагаме да се разгледа много спешно, предвидено в наредбата от 2024 на МРРБ, която е лобистка и която определя много ограничаващи условия за поставянето на ограничителни съоръжения. Предлагаме гамата от съоръжения да бъде разширена, за да бъде допусната конкуренция", призова Попов. ОЩЕ: Инженер: АПИ удобно се превръща във виновник всеки път, когато се случи нещо по пътищата

"Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който ТИР-овете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите освен, че не отговарят, обслужват конкретните фирми, които са близки до предните управляващи", подчерта съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Според него трябва да има поставяне на различен тип мантинели както в Германия и други страни, а там, където не е възможно - да бъдат поставяни метални мантинели, които да не позволяват на ТИР-ове убийци да убиват хора в насрещното платно.

Претоварването на ТИР-овете

От "Демократична България" искат и класът на устойчивост да бъде променен, защото по тези магистрали пътуват претоварени ТИР-ове над 30 тона.

"Като казах ТИР-ове убийци - има и други мерки, които могат да се вземат. Кантарите на тол системата масово не работят", предупреди Мирчев.

Според него тук трябва да се намесят ДАИ и КАТ, но проблемът на ДАИ е, че работят от 9 до 17 ч. ОЩЕ: "Трябват реални решения, а не оправдания": ПП искат проверка на мантинелите (ВИДЕО)