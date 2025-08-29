Радев подписа указа: МВР има нов главен секретар

Президентът Румен Радев подписа указа за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Така ключовият пост в силовото ведомство вече има титуляр след почти година на вакантност. Решението идва след месеци на напрежение между държавния глава и управляващите относно забавянето на процедурата. Постът остана празен от април 2024 г., когато Живко Коцев подаде оставка след повдигнати обвинения за корупция.

Назначението на Рашков бе предложено от правителството и подкрепено от вътрешния министър Даниел Митов. "Главен комисар Рашков отговаря на всички законови изисквания и е доказал професионализъм и опит. В последните осем месеца той изпълняваше длъжността и осигуряваше добра координация между службите", посочи Митов.

Кой е Рашков?

Мирослав Рашков е роден през 1972 г. в Шумен. Завършил е висше икономическо образование и магистратура по бизнес администрация, преминал е обучения в Академията на МВР и в ILEA. Още: "Работим в пълен синхрон": Даниел Митов за номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

В системата на МВР е от 2006 г., заемал е позиции в "Икономическа полиция", "Криминална полиция", ГД "Национална полиция" и ГДБОП. Бил е началник на сектор "Изпиране на пари" в ГДБОП, а от 2023 г. – директор на ГД "Национална полиция". От февруари 2025 г. бе заместник главен секретар на МВР. Отличаван е с множество награди и почетни знаци на министерството.

Политически измерения

Назначението на Рашков бе представено от премиера Росен Желязков като знак за "политическа неутралност" и професионализъм. В същото време опозиционни партии и граждански организации твърдят, че назначението е повлияно от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Още: Наталия Киселова коментира предложението за назначаването на Мирослав Рашков

"Пеевски си назначи главен секретар на МВР с подписа на Радев", обявиха от сдружение "БОЕЦ". Подобни позиции изразиха и представители на "Възраждане" и "Продължаваме промяната – Демократична България", според които Рашков е свързан с кръга на Пеевски.

Журналистът Виктор Иванов от "24 часа" коментира , че макар Рашков да е получил доверието на управляващите, "едва ли е издържал теста на обществото". Колегата му Йово Николов добави, че такива длъжности като главен секретар на МВР и шеф на ГДБОП не могат да бъдат политически неутрални, а трябва да са политически неудобни. "Тази политическа неутралност някъде се губи. Мирослав Рашков е удобен за главен секретар на МВР", коментира Николов.