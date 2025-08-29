Митовете и басните за Паскал ще бъдат оборени: Защитата за повдигнатите обвинения

„Никола Николов-Паскал е изявил желание да се върне в България и да обясни обстоятелствата по случая. Не бих си позволил да влизам в историята на неговите заболявания, защото няма да е професионално и етично. Представил съм документи пред органите на комисията и ако се стигне до съдебно заседание по мярка за неотклонение. Надявам се прокуратурата да обмисли и да прецени дали трябва да иска налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това заяви адвокатът на Никола Николов-Паскал – Димитър Марковски пред bTV след вчерашния проведен разпит в КПКОНПИ. Oще: След като го върнаха у нас: Разпитват Паскал в КПКОНПИ

Митове и легенди за Паскал

Той добави, че на Паскал са повдигнати няколко обвинения – за участие в организирана престъпна група, няколко отделни обвинения за контрабанда и държане за акцизна стока. „Господин Николов не познава длъжностните лица и не познава български политици. Тази митология ще бъде много добре осветлена в хора на досъдебното производство. За него политици като Асен Василев и Петя Банкова са образи от публичното пространство. Всички митове ще бъдат оборени“, посочи адвокатът.

След повече от 3 часа разпит: Никола Николов-Паскал излезе от КПК

Той допълни, че Паскал няма криминални регистрации и дори влизане в районно управление. „Цял живот си нямал никакви криминални прояви и в следващия момент да си легенда – колко обосновано е това? За мен тези неща, които се разпространяват в пространството, са басни. В съзнателния си живот е нямал влизане в полицейски участък“, посочи адвокатът.

Адвокат Марковски обясни, че Николов има сериозни здравословни проблеми и като негов защитник не може да ги подмине. Здравословното състояние на Паскал е свързано с обстоятелство и дали е свързано с прокуратурата да иска взимане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Присъствието на Паскал в Сърбия ще бъде изяснено, като повод и причина е да търси конкретни лекари и специалисти там. Всички знаем, че Сърбия и процесът на екстрадиция оттам е много разтеглив и тромав, напомни адвокатът.

По думите му извършени са и много процесуално-следствени действия по делото за обвинение в участие на организирана престъпна група.

Адвокат Димитър Марковски не каза за какво е бил разпитван Паскал в КПКОНПИ. „Ние не сме давали три часа и половина обяснение. Това какви обяснения е дал, не бих си позволил да коментирам на този етап. Не бих си позволил да коментирам и съдържание на доказателства, които са в условията на следствена тайна“, коментира защитникът.

Никола Николов - Паскал влезе за разпит в антикорупционната комисия