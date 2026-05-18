Пеевски се намеси след интервю на Кьовеши за Теодора Георгиева и поиска конкретно действие

"В интервю пред bTV Кьовеши разкри истината - няма касателство разследване на Чиренско газохранилище, няма заплашена европрокурорка, няма казус! Това са фалшиви внушения и манипулации. Има компрометирана европрокурорка, която е злоупотребила по безпрецедентен начин с правото и поста си два пъти, за което е предложена за отстраняване единодушно от 24 европейски прокурори. Това са фактите, изяснени с цялата тежест и авторитет от европейския главен прокурор". Това е част от прессъобщение на лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски, който продължава да е обект на санкции заради корупция от САЩ по закона "Магнитски" и от Великобритания.

След интервюто на отиващия си европейски главен прокурор Лаура Кьовеши пред bTV (мандатът ѝ изтича на 31 октомври, 2026 година), според Пеевски трябва да се случи следното: "Оттук насетне следва властта да преразгледа охраната на Георгиева, назначена ѝ от бившия служебен министър на МВР и основанията за това решение".

Пеевски казва и друго: "Що се отнася до мен - аз ще защитя името си от всеки, който набеждава, дискредитира и клевети. Особено онези, които злоупотребяват със служебното си положение за това като Теодора Георгиева. Защото вярвам, че истината винаги излиза наяве".

Припомняме, че Георгиева се превърна в първия в историята европрокурор, който получи толкова тежко наказание - временно отстраняване от поста, придружено с искане от европрокуратурата да бъде отстранена за постоянно