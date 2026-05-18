Индексация на авансите в строителния сектор: Министър Шишков разкри какво показва ревизията на новата власт

Намираме нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. Само че в един момент се появява индексация на авансите – за всички пари платени до момента. Това разкри министърът на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия относно първите ревизии, които са направили след идването им на власт. Той обясни, че на този етап не се знае за колко пари става въпрос, било въпрос на пресмятане на платеното и инфлацията.

„Бяха се приготвили да индексират парите за магистрала „Хемус“. Политиците дълго време не са на висотата на собствения си народ. Парите засега не са дадени, спрени са. Спираме всякакви плащания по тази методика“, увери регионалният министър.

По думите му за всяка дейност има различен аванс. „Но когато даваш аванс и нямаш възможност да започнеш да строиш е едно, да дадеш аванс и да започнеш на другия ден – е друго. Няма готовност да се строи на магистрала „Хемус“, каза той.

Проблемът на "Хемус" по думите му, е че има канавка, която мястото ѝ не е там. "Ще бъде коригирано, защото това е опасно. Извън всяка норма е, не обвинявам строителят, защото може да е проектирано и е прието от надзора. Всичко трябва да се прави по законов ред. Защото когато се случат такива неща, тогава по веригата е ясно кой е виновен", каза той.

Попитан дали над 10% от пътната мрежа е ремонтирана, той заяви, че това е въпрос на анализ. "В момента за две години са похарчени почти всичките пари - 4 млрд. лв. Има региони, в които са дадени почти всички пари. Има и такива, в които има резерви. В Северозапада са дадени най-малко пари. Имаме определени общини, които са рекордьор по усвояване на средства, а програмата е за 3 години. Тука трябва да си дадем сметка толкова бързо ли се е строяло. За разлика от другите министри - аз имам строително образование", изтъкна той.

Шишков обясни, че държавата е в тежко финансово положение и "не можем да си позволим да харчим публичен ресурс, за да бъде откраднат". "Залагаме частен инвеститор да строи магистралите, а после държавата да му плащат известен брой години, за да ги ползва. Той няма да има интерес да открадне от себе си асфалт", обясни министърът.