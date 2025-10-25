“Премостих“: Борисов обясни защо е с Пеевски и поиска ГЕРБ на друго ниво

“Премостих и поемайки всички подигравки срещу мен“. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни политическите събития от последните две седмици. ГЕРБ трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект. Това каза Борисов, който участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ в Разград. “Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", подчерта той и продължи: “Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея.

Светът се променя с шеметна скорост и затова когато правя ГЕРБ, когато името на партията измисляхме как да се казва, тогава беше времето когато бяха спрени абсолютно всички еврофондове, България беше затънала.

Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната".

"Аматьорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", отсече Борисов и каза по адрес на опозицията:

Снимка БГНЕС

"Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават. Толкова ли не могат да разберат. Чистата аритметика - ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против.

До 121 трябват 21. За да имат правителство трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха - ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордони срещу ДПС, срещу Пеевски", заяви лидерът на ГЕРБ.

За Пеевски и ДПС - “Ново начало“

“Ако бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ми дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

"Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх, поканихме тяхната група, обясних им на тях целите задачите и те казаха всичко което касае добруването на хората сме готови да го подкрепяме без да влизаме във властта.

И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени", заяви той.

В Разград младежите и Борисов дискутират темите за европейската свързаност между България и Румъния, земеделието в Североизточна България и ролята на спорта в развитието на младите хора.

