Войната в Украйна:

"Карлос е диамант, който се ошлайфа с времето! На 11 каза, че ще стане олимпийски шампион!"

25 октомври 2025, 12:21 часа 175 прочитания 0 коментара

Майката на Карлос Насар - Поля Иванова, даде обширно интервю в женското предаване по Дарик – „Финес“. Тя заяви, че синът ѝ е като един диамант, който се ошлайфа с времето, със ситуациите, с обстоятелствата. Спортист №1 на България за 2024 година от малък твърдо отстоявал позициите си и сам се справял в трудни моменти. Според Иванова трикратният световен №1 е понесъл отговорността и последствията от своите грешки като по-голям. Дамата от Червен Бряг разказа и как 11-годишният Карлос е бил категоричен, че ще стана олимпийски шампион.

“Той (Карлос) е като един диамант, който се ошлайфа с времето, със ситуациите, с обстоятелствата. От малък има свое собствено мнение, твърдо отстояващ позициите си. Има много силно чувство развито за справедливост. Ако несправедливо е обвинен, тогава може да се очаква реакция”, заяви Иванова в женското предаване по Дарик – „Финес"

“В началото аз и моите родители бяхме против, защото той беше много добър и по лека атлетика. Когато разбрах, че гори в това нещо, ние се опитахме да му намекваме, да му подхвърляме, обаче той твърдо “не”. Беше направил нещо, беля, не си спомням какво и му казвам “Наказан си, няма да ходиш на тренировки вече по щанги” и той само ми заяви “Това няма как да стане. Всичко друго, но не и това”. Разбрах, че това вече ще бъде неговото”, разкри тя.

“Той трудно говори за чувствата си. От много малък, когато има някаква ситуация, някакво обстоятелство, той се опитва да го решава сам. Не е такъв да дойде да се оплаче, да търси помощ, опитва се да го преодолява сам и да го разрешава сам. Той си понася отговорността за неговите действия и това наистина е от малък. Когато направи тези неща като голям, той наистина си понесе отговорността и последствията, застана смело, призна грешките си и даже даде послание “Не правете като мен. Не бъркайте смелостта с глупостта”. И след това поправи всичко това, като го доказа с толкова труд, толкова дисциплина, толкова всеотдайност и постоянство. Показа наистина какъв трябва да бъдеш”, добави майката на Карлос Насар

“След първия опит на Световното знаех, че титлата му е в ръцете. След първото изхвърляне просто аз го познавам и това е разликата с другите състезатели. Или на 11, или на 12 ми каза, че ще стане олимпийски шампион”, каза още Поля Иваноа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес