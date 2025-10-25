"Карлос е диамант, който се ошлайфа с времето! На 11 каза, че ще стане олимпийски шампион!"

Майката на Карлос Насар - Поля Иванова, даде обширно интервю в женското предаване по Дарик – „Финес“. Тя заяви, че синът ѝ е като един диамант, който се ошлайфа с времето, със ситуациите, с обстоятелствата. Спортист №1 на България за 2024 година от малък твърдо отстоявал позициите си и сам се справял в трудни моменти. Според Иванова трикратният световен №1 е понесъл отговорността и последствията от своите грешки като по-голям. Дамата от Червен Бряг разказа и как 11-годишният Карлос е бил категоричен, че ще стана олимпийски шампион.

“Той (Карлос) е като един диамант, който се ошлайфа с времето, със ситуациите, с обстоятелствата. От малък има свое собствено мнение, твърдо отстояващ позициите си. Има много силно чувство развито за справедливост. Ако несправедливо е обвинен, тогава може да се очаква реакция”, заяви Иванова в женското предаване по Дарик – „Финес".

“В началото аз и моите родители бяхме против, защото той беше много добър и по лека атлетика. Когато разбрах, че гори в това нещо, ние се опитахме да му намекваме, да му подхвърляме, обаче той твърдо “не”. Беше направил нещо, беля, не си спомням какво и му казвам “Наказан си, няма да ходиш на тренировки вече по щанги” и той само ми заяви “Това няма как да стане. Всичко друго, но не и това”. Разбрах, че това вече ще бъде неговото”, разкри тя.

“Той трудно говори за чувствата си. От много малък, когато има някаква ситуация, някакво обстоятелство, той се опитва да го решава сам. Не е такъв да дойде да се оплаче, да търси помощ, опитва се да го преодолява сам и да го разрешава сам. Той си понася отговорността за неговите действия и това наистина е от малък. Когато направи тези неща като голям, той наистина си понесе отговорността и последствията, застана смело, призна грешките си и даже даде послание “Не правете като мен. Не бъркайте смелостта с глупостта”. И след това поправи всичко това, като го доказа с толкова труд, толкова дисциплина, толкова всеотдайност и постоянство. Показа наистина какъв трябва да бъдеш”, добави майката на Карлос Насар

“След първия опит на Световното знаех, че титлата му е в ръцете. След първото изхвърляне просто аз го познавам и това е разликата с другите състезатели. Или на 11, или на 12 ми каза, че ще стане олимпийски шампион”, каза още Поля Иваноа.