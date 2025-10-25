Левски сменя трансферната политика! Търси се №10

Ръководството Левски работи усилено отсега по зимната селекция. На "Герена" искат да вдигнат нивото на отбора в борбата за титлата с Лудогорец. "Сините" обаче промениха своята политика, като се насочиха към европейския пазар, вместо към футболисти от Южна Америка. Скаути на столичния гранд ще пътуват до Нидерландия, където са набелязани няколко футболисти от долните дивизии, твърдят колегите от "Мач Телеграф".

Левски ще гледа играчи от Нидерландия

Основната цел е намирането на още един халф, който да играе зад нападателите, или така наречения №10. Засега с тази роля донякъде се справя Мазир Сула, докато Рилдо е твърда резерва. Причината играч с подобен профил да се търси в Европа, а не в Южна Америка, вероятно е изискване на старши треньора Хулио Веласкес. Испанецът предпочита да работи с футболисти от по-ниските нива на европейските лиги, вместо такива от зад Океана, които се нуждаят от по-дълъг период на адаптация.

ОЩЕ: Веласкес алармира Левски за мача с Добруджа, позовавайки се на ЦСКА, и отсече: Харесва ми цикълът сряда-събота

В същото време вчера стана ясно, че от Левски са насочили погледи нашата Втора дивизия. Бразилецът Лео Пимента от Вихрен е хванал окото на „сините“ с изявите си през есента. Интерес към него проявяват и други елитни клубове, сред които и Арда. Главният скаут на Левски Красимир Петров е наблюдавал изявите на Пимента в три двубоя дотук през кампанията. 25-годишният футболист има 5 гола и 1 асистенция през есенния дял. У нас той акостира в началото на годината, след като преди това кариерата му изцяло преминава в Бразилия в местни нискоразредни отбори, пишат от Gong.bg.

ОЩЕ: Левски вади сериозна сума, за да се отърве от най-скъпоплатения си футболист и още един ненужен на "Герена"