Проф. Костадин Ангелов: Моделът ГЕРБ - 128 обновени училища и детски градини в България със спасените пари по Плана за възстановяване

5000 деца и ученици в Търновска област усещат смисъла на средствата от Европа

Здрава държава със здраво общество е основна цел пред ГЕРБ-СДС и водача на листата на коалицията за Велико Търново проф. д-р Костадин Ангелов. Еднакво важна в този процес е ролята както на здравеопазването, така и на образованието, категоричен е проф. Ангелов.

Преди да развие пред „Актуално“ приоритетите в сферата на здравеопазването, той очерта едно от основните постижения на ГЕРБ по време на правителството на Росен Желязков – спасените пари по Националния план за възстановяване и устойчивост за образование.

„Нашите опоненти постоянно използват фразата за модела ГЕРБ. Какво е моделът ГЕРБ? Ред, работа и растеж. Инвестиции във всяка сфера, имаща значение за общественото развитие. Моделът ГЕРБ спаси Плана за възстановяване и устойчивост! Инвестиции за над 290 млн. евро в модернизацията на 128 училища и детски градини в цяла България. Тези средства са реални – те се влагат в образователната инфраструктура“, коментира проф. Костадин Ангелов. И изрично припомни – заради неадекватната на правителство с премиер академик тези средства щяха да бъдат загубени!

„Само в град Велико Търново, превърнал се в мой втори дом, 2000 ученици вече усещат ползите и смисъла на средствата по Плана за възстановяване. 4,5 млн. евро се инвестират в модернизацията на едно от водещите основни училища – „Бачо Киро“, както и на една от най-реномираните гимназии в цяла Северна България – Езиковата „Проф. д-р Асен Златаров“. Парите от ПВУ влизат в още четири училища и две детски градини в областта – в Горна Оряховица, Павликени, Свищов и Стражица. Това е нова среда, по-добро бъдеще за 5000 и повече деца и ученици“, обяснява проф. Ангелов.

Едно от модернизираните в Старата столица училища с пари по ПВУ

Какво получават децата и учениците – реновирани класните стаи, кабинети и пространства, санирани покриви, фасади и тавани, дограма от най-висок клас, нови вътрешни инсталации, където има физкултурни салони и басейни – те също се обновяват. Прилагат се също мерки за достъпна среда, поставят се фотоволтаици за собствени нужди. Или казано другояче – с 60% ще намалеят разходите за енергия след завършване на всички дейности.

Още една важна инвестицията в образованието по ПВУ също бе спасена – изграждането на новите STEM центрове. Само в училищата в град Велико Търново те са над 20. В цялата страна училищата с проекти по Плана за възстановяване за STEM центрове са 2300. Или казано в пари – над 240 млн. евро, при това – безвъзмездни.

„Затова на 19 април, когато гласуваме, нека се замислим кой модел да изберем. Изграденото, което ГЕРБ може да покаже във всяка област, е много. Другият модел също е ясен – политически истерични крясъци, сочене с пръст, загубени средства и провалени инвестиции във всяка сфера. Или всичко важно за хората, което после отново ние – с много усилия и поредния рестарт, трябва да спасяваме“, завърши проф. Ангелов.

Снимка 1: Проф. Костадин Ангелов, водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново

