Николай Нанков: Уволняват учителка за предизборна агитация в час, трябва да я отстранят и от РИК

Павлина Вълова ще бъде уволнена от училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Угърчин заради партийна агитация в час. Това съобщи водачът на листата на ГЕРБ/СДС в Ловеч Николай Нанков. Според него обаче, тя е трябвало да бъде освободена и от Районната избирателна комисия.

Ето какво написа Николай Нанков на профила си във Facebook:

Бърза реакция на МОН относно скандала в Угърчин с учителката-агитатор от ПП-ДБ. Но недостатъчна. Павлина Вълова ще бъде уволнена от училище “Св. Св. Кирил и Методий” заради партийна агитация в час. Но тя трябва да бъде освободена и от Районната избирателна комисия. Днес ЦИК е одобрила някакво половинчато предложение на упълномощените представители на ПП-ДБ от 24 март - да сложат временно друг секретар само за периода от 3 до 20 април. Ама какво е това, моля ви се?!

Секретарят е важна фигура в изборната администрация - разписва решенията. Разбрахме как събира подписи, уволняват я за нарушение. Но така ли с нередности е била регистрирана и листата на ПП-ДБ в Ловеч?!

А най-тежък е моралният казус. И по-точно - очевидната липса на разбиране у учителката и нейни колеги, че е извършила нещо нередно. Тя трябваше да се извини, сама да си тръгне. Но не - цяла България обсъжда нарушението й, а тя се държи така сякаш законите важат за другите, но не и за нея. Типично за ПП-ДБ.