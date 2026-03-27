Превантивни ремонти, липса на гаранция, опасност да няма пари за зимно почистване: Найденов за ремонтите и АПИ

Всички плащания са за ремонт и поддръжка. Това са заварени договори, подписвани 2024 и 2025 г. пролетта. В момента се работи по възложените дотук неща. Спрели сме плащанията към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), защото трябваше да проверим какво е финансовото състояние. От вчера съм издал заповед за подновяване на плащанията. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов относно изхарчените пари за ремонт на пътища.

Той обясни, че държавата дава 2.262 млрд. лева за 33 участъка за 4 години. Само за година и половина се оказва, че тези пари похарчени. „Проблемът е, че ако тези пари са похарчени, няма да има пари за почистване на пътищата през следващата зима. Те са дадени сега“, каза той.

По думите му тези договори би трябвало да минават през обществена поръчка, което отнема около 6 месеца и след това трябва още време за подписване на договорите. Това време би дало възможност да се подсигурят средствата. „Като виждат, че парите свършват, не е трябвало да подписват нови анекси, за да подсигурят пари за дадени фирми, а да пуснат нови обществени поръчки, за да може министерството да реагира“, каза министърът.

Найденов обясни, че повечето от тези пари – 42%, са дадени за превантивни ремонти. Проблемът по тази „благородна идея“ бил, че с полагането на този нов асфалт, който бил 4 см., се заобикаля един основен ремонт. Няма и гаранция. За основен ремонт се дава 10 години гаранция, а за такъв е много по-малко. „Такъв ремонт е правен миналата година на магистрала „Тракия“, даде пример той.