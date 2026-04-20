"Прогресивна България" печели категорично и в Русия

Вотът на българите в Русия този път се развива на фона на ясно изразен политически контекст - както вътрешен, така и международен. Победата на Румен Радев и заявките му за възстановяване на диалога с Москва вече предизвикаха положителна реакция от Кремъл, което допълнително поставя резултатите в Русия под особен фокус.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков открито приветства позициите на Радев, заявявайки, че Москва е "впечатлена" от готовността за "прагматичен диалог" и подчерта, че всички различия трябва да се решават "единствено на масата за преговори". Тази реакция контрастира рязко с далеч по-хладното отношение към други европейски лидери.

Радев печели в Турция

На този фон данните от вота в Русия показват специфична картина. При 100% обработени протоколи "Прогресивна България" печели 179 гласа или 42,721%, което я поставя на първо място сред гласувалите там.

Силен резултат отчита и "Възраждане", която събира 114 гласа или 27,208% - значително по-висок дял в сравнение с представянето ѝ в други държави. Това подсказва ясно изразена концентрация на подкрепа за формации с по-близки до Москва позиции.

"Продължаваме промяната - Демократична България" остава трета с 32 гласа (7,637%), но с осезаемо изоставане. След нея се нарежда БСП - Обединена левица с 25 гласа (5,967%), а "Величие" получава 20 гласа (4,773%).

Останалите партии са с минимално присъствие: "България може" - 10 гласа (2,387%), ГЕРБ-СДС - 9 гласа (2,148%), "ПП Нация" - 8 гласа (1,909%) и "Антикорупционен блок" - 5 гласа (1,193%).

В дъното остават МЕЧ и "Сияние" с по 4 гласа (0,955%), както и "Има такъв народ" с 2 гласа (0,477%).