Протест на "Възраждане" поиска оставката на правителството

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви за оставка на правителството на протест, организиран в София. "Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев, каза Костадинов пред журналисти на протеста пред сградата на Българската народна банка, организиран от партия "Възраждане". На протеста има засилено присъствие на жандармерия.

"Еврозоната се срива"

По думите му, еврозоната се срива пред очите ни. Франция, втората по големина икономика, е в технически фалит. В Германия има рецесия, а в Италия – стагнация и инфлация едновременно. Първата, втората и третата по големина икономики в еврозоната в момента се сриват пред очите ни. Качваме се на "Титаник", твърди Костадинов.

Още: "Възраждане" се връщат в парламента за вота на недоверие: Ето как ще гласуват

Поради тази причина и заради отварящият се огромен бюджетен дефицит, който към момента надхвърля 6 млрд. и половина лева, и заради инфлацията в страната, заради огромната корупция и заради липсата на каквато и да било външнополитическа инициатива от страна на това правителство. Основанията за оставката на това правителство не са едно или две, те са стотици, заяви той.

Протестиращи издигнаха плакати с надписи "Свобода за лева", "Налагането на еврото от мафията води до финансов банкрут на България". Чуват се викове "Оставка". На протеста има и пунктове, в които се събират подписи за запазване на българския лев.

"Възраждане" събира дарения в евро, докато води кампания срещу валутата