Социолози: Жените и пенсионерите харесват Радев

След като Румен Радев напусна президентския пост, на политическия терен стана горещо. Партиите вече редят листите за изборите и се готвят да бъдат опоненти или да заявяват открито подкрепа за бъдещия политически проект на Радев.

"Появата на нова политическа инициатива неминуемо повишава интереса към вота. Събитията от декември и избухналата гражданска енергия, социолозите очакваме по-висока избирателна активност. Тя как ще се отрази на резултатите, това е въпрос, на който е твърде рано да се отговори. Предстои ожесточена политическа кампания. Очаквам да видим сериозен политически сблъсък в областните градове", коментира социологът Елена Дариева.

Тя очаква най-ярко противопоставяне да има между новия политически проект на Радев и ГЕРБ-СДС, които на предишни избори бяха водещи в областните градове без София.

Още: Румен Радев: Страната ни трябва да преодолее негативите от прибързано и без подготовка влизане в еврозоната (ВИДЕО)

Профилът на симпатизантите на Радев

"Проектът на Радев има потенциал, той е по-предпочитан от жените, от хората над 50 г., от живеещите с известни материални лишения, от избирателите в областните големи градове", коментира Дариева.

От своя страна политологът доц. Николай Димитров посочи Радев като олицетворение на поредния месия, на който българите ще възложат надеждите си.

По отношение на младите българи обаче, бившият президент тепърва ще има много работа, за да ги привлече на своя страна. "Младото поколение е твърде динамично, за да се познае какви електорални нагласи ще прояви. Те търсят човека, който може да им покаже, че може да ги изведе от кризата", каза той.

Източник: Президентство

Още: Татяна Дончева: Участието на Радев в изборите ще вдигне избирателната активност

Димитров припомни, че тепърва Радев ще събира екип за явяване на изборите, предаде bg on air.

"Никога не можем да сме сигурни във втория ешелон какъв електорален потенциал би имал. Предстои да видим дали тази енергия ще се разсее, вероятно няма да е много. Ще трябва да работи с лидерите на мнение сред джензитата", заяви доц. Николай Димитров.

Нови подходи в привличането на гласове

Елена Дариева изтъкна участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в подкасти като пример как се търсят нови електорални ниши заради очакването, че 100 000 гласа няма да бъдат достатъчни за преминаване на прага за влизане в НС.

Още: Управление с Радев и разпада ли се ПП-ДБ предизборно? Асен Василев с коментар

"Има го опасението, че появата на нов играч драматично ще разбърква картите на много от политическите субекти. Разочарованието много бързо може да дойде, ако тези очаквания към него не се реализират и по места кадровият му подбор не е така удачен", изрази мнение социологът.

И двамата са категорични, че изборът за служебен кабинет не трябва да оставя съмнение у избирателите за манипулации.

"Сигурен съм, че Андрей Гюров загрява. Димитър Главчев, който вече е бил и се е доказал, може би ще се съгласи. Третият човек с много условности е заместникът на омбудсмана", посочи доц. Николай Димитров.