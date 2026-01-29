Новак Джокович с "победа" в стил "Яник Синер срещу Григор Димитров"

Легендата на тениса Новак Джокович изкара безумен късмет, за да се класира на 1/2-финалите на Australian Open. 24-кратният шампион от Големия шлем губеше с 0:2 сета (4:6, 3:6, 3:1) срещу световния №5 Лоренцо Музети в мач от 1/4-финалите в Мелбърн. При този резултат обаче италианецът, който доминираше през целия двубой на "Род Лейвър Арена", бе принуден да се оттегли заради контузия.

Развитието на двубоя между Джокович и Музети напомни за Синер-Димитров

Джокович беше далеч от най-добрата си форма през по-голямата част от мача и изглеждаше, че ще отпадне от турнира, след като допусна 31 непредизвикани грешки в първите два сета. От другата страна Музети летеше по корта, но в третия сет получи някакъв проблем в десния си крак и не можа да продължи при сервис 1:3, 15:40. Джокович призна след мача, че съперникът му е бил "много по-добрият играч" и че "е бил на път да си тръгне".

"Победата" на Джокович наподобява много на тази на Яник Синер срещу Григор Димитров от 1/8-финалите на Уимбълдън миналата година. Първата българска ракета играеше един от мачовете на живота си и бе напът да запише една от най-великите си победи в кариерата, като водеше с 2:0 (6:3, 7:5, 2:2) сета над тогавашния №1 в света. В четвъртия гейм на третия сет обаче родният тенисист получи ужасяваща контузия и бе принуден да се откаже. Така Синер продължи към 1/4-финалите, а впоследствие вдигна и трофея на "свещената трева".

Предупредиха Ноле преди 1/2-финала

Сега има шанс историята да се повтори, но ще бъде много по-трудно за Джокович, имайки предвид, че срещу него на 1/2-финалите ще се изправи именно Синер. След края на мача с Музети сърбинът беше предупреден от Джим Къриър и Тим Хенман, че ще трябва да подобри нивото си, ако иска да постигне нещо повече в Мелбърн. Четирикратния шампион от Големия шлем Къриър заяви: "Джокович каза в интервюто си след мача, че е щял да загуби този мач. Ситуацията ми напомня малко на мача между Яник Синер и Григор Димитров на Уимбълдън миналата година. Когато Димитров поведе с 2:0 сета, а в крайна сметка Синер продължи напред. Така че Джокович получи лесна победа. Той е в полуфиналите и не е контузен. Това е победа за него. Късметлия, че я има, иначе щеше да е в самолета за вкъщи."

