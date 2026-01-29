"Подкуп от 75 млн. долара": Джими Кимъл осмя филма за Мелания

Американският комик Джими Кимъл осмя новия документален филм на Amazon MGM Studios за Мелания Тръмп, като го нарече "подкуп за 75 милиона долара". Лентата проследява пътя ѝ в навечерието на завръщането ѝ в Белия дом за втори мандат като първа дама и е планирана за световна кинопремиера на 30 януари 2026 г. Предвижда се широко разпространение, включително в 100 киносалона във Великобритания. Главният изпълнителен директор на Vue Cinemas Тим Ричардс призна, че интересът към филма е слаб.

ОЩЕ: Какво скри Мелания Тръмп от света? Филмът, който взриви представите за Първата дама

По данни на "Гардиън" към 26 януари не е бил продаден нито един билет за 28 прожекции на филма в киносалони на Vue в Блекбърн, Касълфорд и Хамилтън.

Jimmy Kimmel slams #MelaniaFilm as a "$75 million bribe" from Amazon and refuses to believe Donald Trump liked the movie: “My guess is he saw the first eight minutes and fell asleep in his popcorn bucket.”



“According to the writer Michael Wolff, Melania is bigly upset that the… pic.twitter.com/fSmIYnFzEb — Variety (@Variety) January 28, 2026

Продукцията е струвала около 40 млн. долара, а маркетинговият ѝ бюджет възлиза на още 35 млн., съобщи SNN. Това е сума, която Кимъл иронизира в последния си монолог в шоуто "Jimmy Kimmel Live". "По думите на писателя Майкъл Улф Мелания е много ядосана, че убийствата в Минеаполис засенчват премиерата на този подкуп за 75 милиона долара – извинете, "документален филм", направен от Amazon“, каза Кимъл.

Той допълни, че Алекс Прети е бил убит в събота – същия ден, в който в Белия дом е имало ВИП прожекция на филма. "Сега, докато го рекламира, ѝ се налага да отговаря и на въпроси за това", добави комикът.

Подигравки и с Тръмп

Кимъл се подигра и на Доналд Тръмп, който определи филма като "задължителен за гледане". "За него може би е задължителен, но не и за нас", каза водещият и се пошегува, че Тръмп вероятно е "гледал първите осем минути и е заспал в кофата си с пуканки. "Синът ѝ и съпругът ѝ са го харесали. Всички, които участват във филма, дават възторжени отзиви – за мен това е достатъчно", добави той.

ОЩЕ: Мелания изпревари Доналд Тръмп с документалния си филм (ВИДЕО)

След прожекцията в Белия дом, проведена в деня, когато Прети беше убит от служител на имиграционните власти, Тръмп публикува снимка с Мелания и призова хората да купуват билети. "Мелания, филмът, е задължителен за гледане. Вземете билетите си днес – разпродават се бурзо", написа той.

Филмът е режисиран от Брет Ратнър, който беше изолиран от Холивуд след серия обвинения в сексуално насилие. Сега той се готви да се завърне с четвърта част на поредицата "Час пик". Твърди се, че проектът е получил зелена светлина след намеса от страна на Тръмп.