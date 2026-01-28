"Това е скандално": Първан Симеонов представи проучване за вярата на българите в изборите

Избора на служебен премиер, промените в Изборния кодекс в последния момент и очаквания нов политически проект на Румен Радев коментираха в предаването „Лице в лице“ на bTV социологът Първан Симеонов и политикът Петър Курумбашев. Относно заявката на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, че би приел поста служебен премиер, ако бъде номиниран и му бъде предложено, Петър Курумбашев обяви, че това не слага окончателна точка по въпроса, но е „добра новина“.

По думите му след промените в Конституцията ролята на държавния глава при назначаването на служебен премиер е силно ограничена. „Когато девет кандидати откажат, а десетият каже „да“, изборът не е особено голям“, коментира Курумбашев. Той подчерта, че Гюров не може да бъде причислен към т.нар. „клиентелна група“, което според него е важно разграничение.

Още: Социолози: Жените и пенсионерите харесват Радев

Първан Симеонов акцентира върху сблъсъка между „имиджовата“ и „технологичната“ логика при провеждането на избори. Според него честният вот не зависи само от служебното правителство, а и от работата на МВР, прокуратурата и съдебната система. „Ако няма координация между институциите, служебното правителство може да носи отговорност, без реално да има възможност да повлияе на процесите“, предупреди социологът.

Курумбашев беше критичен към ролята на МВР в последните избори, като заяви, че вместо да противодейства на нарушенията, полицията е имала „унизителна и демонстративна“ функция, създаваща впечатление за институционална толерантност към изборни злоупотреби.

Още: "В услуга на Пеевски": Управляващите и "Възраждане" ограничиха секциите в чужбина

Тревожни данни за доверието на българите в изборния процес представи Първан Симеонов, позовавайки се на непубликувано социологическо изследване. Според анкетата едва 16% от анкетираните вярват, че предстоящите избори ще бъдат честни, срещу 69%, които са на противоположното мнение. „Това е скандално. Загубили сме вярата в изборите“, коментира социологът.

Курумбашев засегна и темата за ограниченията върху разкриването на изборни секции извън Европейския съюз. Той определи всяко подобно ограничение като недемократично и подчерта, че по-високата избирателна активност е най-силната гаранция срещу манипулации.

Още: Защо Румен Радев все още мълчи за проекта си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

По отношение на евентуалното участие на президента Румен Радев в политическата надпревара, и двамата гости изразиха очакване за повишаване на избирателната активност. Според Симеонов това се дължи на три фактора: появата на „нещо ново“ на политическия терен, наличието на незапълнена ниша в център-лявото пространство и мобилизацията на протестния и младия вот.

Той направи паралел между Радев и Бойко Борисов, като подчерта, че и двамата имат потенциал не само да канализират протестен вот, но и да се „институционализират“ като устойчиви политически актьори.

Още: Политическата игра след оставката на Радев: Вижданията на социолозите

Курумбашев от своя страна посочи, че най-големият потенциален електорален резерв са хората, които през последните години са се отказали да гласуват, защото не се разпознават в нито една партия. По думите му, ако Радев успее да ангажира именно тези „политически бездомни“ избиратели, той може да привлече подкрепа както отляво, така и от центъра и дори от разочаровани симпатизанти на ГЕРБ и „Възраждане“.

Още: Първан Симеонов: Машините не са перфектни, но дадоха най-чистите резултати от избори