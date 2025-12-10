"Чуваме гласа на обществото": Желязков поиска да се протестира мирно

"Беше важно да присъстваме на дебатите по вота на недоверие, за да може всички мотиви, независимо основателни или не, да бъдат чути и да бъдат адресирани правилно анализите, изводите и политиките. Апелирам да се протестира мирно, спокойно, да се спазват правата на всички - на полицаите, които ще изпълняват своите служебни задължения, на други групи, които ще протестират, независимо от различията ни."

Това каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание в сряда и минути след края на дебатите по внесения вот на недоверие срещу властта от "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ и в деня на третия мащабен антиправителствен протест в цялата страна.

Премиерът припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

"Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия - пътя на демократичното правово устройство", обяви Желязков, който не взе отношение по време на дебатите по вота в пленарната зала и остана безмълвен на излизане от Народното събрание.

Оставка ли?

Въпреки третия обявен мащабен антиправителствен протест управляващото мнозинство не декларира готовност за подаване на оставка или отстъпление пред исканията на протестиращите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че кабинетът оставал на власт до приемането ни в Еврозоната, макар то да е практически факт от месеци насам.

"След 1 януари ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести и за каквото и да било. Това е изключитено важна задача и искам да я довърша до края", каза Борисов и подчерта, че партньорите в кабинета ще бъдат консолидирани не на инат.

Снимка: Actualno.com